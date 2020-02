Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a susținut o conferință de presă pentru a marca achitarea de către Senat în cazul ambelor acuzații care fuseseră formulate împotriva sa de Camera Reprezentanților, unde domină democrații.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"A fost o situaţie foarte incorectă", a declarat Donald Trump, citează CNN. "Am fost cu toţii în această situaţie. Aceste acţiuni nu au încetat niciodată, am trecut prin aceste lucruri de peste trei ani", a subliniat Donald Trump, denunţând "acte de corupţie", lucruri "rele" şi "minciuni". "Am fost tratat incredibil de nedrept. Totul a început cu Rusia, Rusia, Rusia, a fost totul o mizerie. Nu am făcut nimic rău. Am făcut lucruri rele în viaţă, voi recunoaşte; nu intenţionat, dar am făcut lucruri rele. Aceste lucruri nu ar trebui să i se întâmple niciodată unui preşedinte american".

Procedura de impeachment care îl viza pe Donald Trump a fost declarată oficial închisă, după ce președintele a fost achitat pentru ambele acuzații în Senat.

Acuzațiile aduse lui Donald Trump

Abuzul de putere a fost prima acuzație formulată în privința lui Donald Trump. Președintele a fost suspectat că a făcut presiuni asupra Ucrainei, pentru a influența campania sa prezidențială din 2020. Pentru aceasta, a suspendat un ajutor militar destinat Kievului și a amânat o întâlnire la Casa Albă.

Obstrucționarea Congresului a fost cea de-a doua acuzație adusă lui Donald Trump și a fost formulată pentru eforturile pe care președintele le-ar fi făcut pentru a-și ascunde faptele de abuz de putere.

Editor: I. I.