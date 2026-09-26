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Irlanda a decis să joace meciul cu Israel, dar jucătorii pregătesc gesturi simbolice pentru victimele din Gaza

Data publicării:
David Courell 26/9/2026
David Courell, directorul executiv al Federației Irlandeze de Fotbal. Sursa foto: Profimedia Images
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Jucătorii naţionalei Irlandei intenţionează să poarte banderole negre „în semn de omagiu pentru toate victimele conflictului din Gaza” la meciul de duminică, din Liga Naţiunilor, împotriva Israelului, care se va disputa în Ungaria, după ce s-a confirmat că partida va avea loc, relatează BBC.

Directorul executiv al Federaţiei de Fotbal din Irlanda (FAI), David Courell, a confirmat că un jucător s-a retras din lot înaintea meciului. El a adăugat însă că, în urma unui vot în cadrul lotului, s-a înregistrat o „majoritate semnificativă” în favoarea disputării meciului.

Pe lângă intenţia de a purta banderole negre la meciul de duminică „în deplasare” împotriva Israelului, de la Debrecen, Courell a spus că jucătorii vor face şi alte gesturi simbolice atât la meciul de tur, cât şi la meciul de retur „acasă” împotriva Israelului, de duminica viitoare, din Serbia.

Meciurile au fost în centrul unei controverse încă de când cele două echipe au fost repartizate să se înfrunte în Grupa B3. Jucătorii Republicii Irlanda s-au confruntat cu apeluri de a se retrage din meciuri din cauza războiului în curs dintre Israel şi Gaza, pe fondul intensificării campaniei „Stop The Game”, organizată de grupul de presiune Irish Sport for Palestine.

„Una dintre cererile lor este să fie scutiţi de obligaţiile media pentru restul acestei perioade de meciuri”, a declarat Courell la conferinţa de presă amânată de sâmbătă. „De asemenea, intenţionează să poarte banderole negre în memoria tuturor celor care şi-au pierdut viaţa în conflictul din [Gaza].

„Republica Irlanda nu va participa la anumite elemente ale ceremoniei de dinaintea meciului, iar jucătorii intenţionează, de asemenea, să aducă o contribuţie semnificativă la donaţii caritabile, atât din onorariile pentru meciul cu [Israel], cât şi din cele pentru partida împotriva Austriei de la Aviva [Stadionul din Dublin, joi]”, a mai spus el.

Editor : M.I.

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