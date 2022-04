Trump, acuzat de un judecător de sfidare. Fostul președinte va fi amendat cu 10.000 de dolari pe zi

Un judecător îl consideră pe fostul președinte Trump vinovat de sfidarea civilă pentru că nu s-a conformat citațiilor procurorului general din New York, anunță CNN.

Un judecător din New York îl acuză pe Donald Trump de sfidare civilă după ce biroul procurorului general al statului a declarat că acesta nu s-a conformat unei citații în cadrul anchetei privind compania fostului președinte. Judecătorul Arthur Engoron a declarat că Trump nu a respectat ordinul său de a se conforma citației și că avocații săi nu au reușit să demonstreze modul în care a fost efectuată o percheziție a materialelor deținute de Trump.

Engoron a spus că Trump va fi amendat cu 10.000 de dolari pe zi până când se va conforma.

„Domnule Trump, știu că vă luați afacerile în serios, și eu le iau pe ale mele în serios. Prin urmare, vă rețin pentru sfidare civilă și vă amendez cu 10.000 de dolari pe zi până când veți purcede la această sfidare”, a declarat Engoron în cadrul unei audieri de luni, potrivit CNN.

O decizie scrisă cu o dată de începere a aplicării amenzilor este așteptată marți. Trump intenționează să facă apel la decizie, a declarat reporterilor avocatul Alina Habba.

„Nu suntem de acord, cu respect, cu decizia de astăzi a instanței. Toate documentele, așa cum am explicat, care răspund la citație au fost deja prezentate procurorului general cu luni în urmă”, a spus Habba.

Biroul procurorului general din New York, Letitia James, investighează Organizația Trump de mai bine de doi ani și a declarat anterior că biroul său a descoperit multiple declarații eronate sau frauduloase și omisiuni în documente. Andrew Amer, de la biroul procurorului general, a declarat că Trump nu a reușit să prezinte „nici măcar un singur document care să răspundă" la o citație care i-a fost emisă în decembrie.

„Suntem împiedicați în eforturile noastre de a avea o înțelegere completă, deoarece nu avem dovezi de la persoana care se află la vârful organizației”, a declarat Amer.

Kevin Wallace, de la biroul procurorului general, a declarat că, în unele cazuri, a fost „ca și cum ar fi fost nevoie să tragem de dinți" pentru a obține documentele necesare pentru investigație.

În instanță, Habba a declarat că fostul președinte nu crede că este mai presus de lege, ci pur și simplu nu are tipurile de comunicări scrise care au fost solicitate prin citație, dar că a produs sute de mii de documente prin intermediul asistenților săi. Habba a spus că ea însăși a căutat actele și chiar și-a intervievat clientul în Florida.

„Președintele Trump nu trimite e-mailuri. El nu trimite mesaje text. Și nu are niciun computer de lucru acasă sau în altă parte. Mi-am asumat sarcina de a mă urca într-un avion și am zburat până acolo și l-am întrebat pe rând dacă există ceva ce are asupra sa și nu mi-a dat, aș avea nevoie de asta. Și nu a făcut-o", a spus ea.

Judecătorul a întrebat de ce Trump nu a semnat o declarație sub jurământ prin care să jure că s-a conformat citației. Habba a spus că o va face.

„Clientul meu este o persoană onestă, spre consternarea anumitor persoane din această sală", a răspuns avocatul Alina Habba.

