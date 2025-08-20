Un judecător american a blocat o lege a statului Texas, care impunea afişarea celor Zece Porunci în şcoli

Un judecător federal american a blocat miercuri o lege a statului Texas care impunea afişarea Celor Zece Porunci în fiecare sală de clasă din şcolile publice. Judecătorul Fred Biery a emis o ordonanţă preliminară, care interzice aplicarea legii ce urma să intre în vigoare de la 1 septembrie. Aceasta a fost contestată însă de către familiile elevilor de diferite confesiuni, relatează CBC News.

Această lege este neconstituţională și „părtinitoare, în mod inadmisibil, în chestiuni teologice, favorizând oficial confesiunile creştine în detrimentul altora”, a scris judecătorul în hotărârea sa argumentată pe 55 de pagini.

Afişarea celor Zece Porunci în sălile de clasă este „susceptibilă de a transmite un mesaj de excluziune şi de pondere spirituală” copiilor, dându-le sentimentul că sunt „străini care nu aparţin comunităţii lor şcolare”, susţine judecătorul.

Rabinul Mara Nathan, unul dintre reclamanţii din acest caz, a salutat hotărârea. „Convingerile religioase ale copiilor ar trebui să fie inoculate de către părinţi şi de comunităţile religioase, nu de personalităţi politice sau şcoli publice”, a reacţionat ea într-un comunicat.

Rachel Laser, preşedinta Americans United for Separation of Church and State (n.r. Americanii Uniţi pentru Separarea Bisericii şi Statului), o asociaţie dedicată apărării laicităţii, a salutat, de asemenea, decizia. Ea consideră că aceasta transmite „un mesaj puternic şi răsunător în toată ţara că guvernul respectă libertatea religioasă a fiecărui elev din şcolile publice”.

Un alt judecător federal a blocat în noiembrie o lege similară în Louisiana, un alt stat conservator din sudul Statelor Unite. El a considerat-o contrară primului amendament al Constituţiei americane, care interzice instituirea unei religii naţionale şi favorizarea unei religii în detrimentul alteia.

Libertatea religioasă şi separarea Bisericii de stat sunt principii fundamentale în Statele Unite. În 1980, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis deja că o lege care prevedea afişarea celor Zece Porunci în şcolile publice din Kentucky este neconstituţională.

