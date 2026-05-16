Serviciile secrete ucrainene au demarat o „campanie de cumpărare” a canalelor Telegram militare și patriotice rusești, cu scopul de a destabiliza situația din țară, a declarat Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei. Potrivit agenției, reprezentanții Kievului trimit, de la sfârșitul lunii aprilie, prin conturi false înregistrate pe numele unor lideri de opinie, oferte de cumpărare a canalelor Z.

Scopul acestei acțiuni, conform declarației SVR, este înlocuirea conținutului acestor canale și răspândirea „dezinformării și discreditării conducerii politice și a Forțelor Armate ale Rusiei”.

„În acest fel, «cumpărătorii» speră să atragă proprietarii resurselor informaționale în activități ilegale, care aduc prejudicii intereselor naționale ale Federației Ruse”, a subliniat serviciul special. Cu toate acestea, SVR nu a menționat niciun canal concret căruia i s-au făcut oferte de vânzare sau care a fost „cumpărat” în modul descris. Declarația agenției a fost făcută pe fondul scăderii popularității autorităților, al lipsei de succese pe frontul din Ucraina, precum și al blocării internetului și al intensificării cenzurii.

Anterior, bloggerul pro-guvernamental și autorul de denunțuri Ilya Remeslo l-a criticat dur pe Vladimir Putin, numindu-l președinte nelegitim. El a cerut ca Putin să fie judecat ca „criminal de război și hoț”, a numit războiul cu Ucraina „absolut fără ieșire” și a remarcat cenzura tot mai intensă pe internet și în mass-media. După aceasta, Remeslo a fost internat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg.

De asemenea, bloggerul Z Egor Guzenko („Al Treisprezecelea”) l-a criticat public pe Putin pentru restricționarea internetului mobil. Mai exact, el a menționat că și-a pierdut încrederea în Putin, deoarece acesta „nu a reușit să asigure siguranța celor dragi ai noștri aflați în spatele frontului”. Administrația canalului său de Telegram a anunțat ulterior că lui Guzenko i-a fost confiscat telefonul și a fost trimis în „furtuna de carne” cu piciorul încă nevindecat după fractură.

Chiar mai devreme, comunitatea Z s-a opus în masă blocării Telegram, promovată de FSB. Ei au remarcat că, în cazul închiderii accesului la aplicația de mesagerie, „mii de militari vor rămâne fără comunicații, ceea ce, în condițiile ofensivei în curs, va duce la consecințe fatale”. „Situația va deveni și mai proastă doar pentru soldați. Dar dacă nu există rezonanță, nu există probleme. Și dacă se întâmplă ceva, întotdeauna se poate șterge totul – războiul va trece totul cu vederea”, a scris bloggerul Z Vladimir Romanov.

Editor : A.R.