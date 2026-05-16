Live TV

Războiul de pe Telegram. Spionii lui Putin acuză serviciile secrete ucrainene de cumpărarea canalelor pro-ruse

Data publicării:
Vladimir Putin pictured with the head of SVR intelligence service Sergei Naryshkin
Șeful SVR, Serghei Narîșkin (s), alături de liderul rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Serviciile secrete ucrainene au demarat o „campanie de cumpărare” a canalelor Telegram militare și patriotice rusești, cu scopul de a destabiliza situația din țară, a declarat Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei. Potrivit agenției, reprezentanții Kievului trimit, de la sfârșitul lunii aprilie, prin conturi false înregistrate pe numele unor lideri de opinie, oferte de cumpărare a canalelor Z.

Scopul acestei acțiuni, conform declarației SVR, este înlocuirea conținutului acestor canale și răspândirea „dezinformării și discreditării conducerii politice și a Forțelor Armate ale Rusiei”.

„În acest fel, «cumpărătorii» speră să atragă proprietarii resurselor informaționale în activități ilegale, care aduc prejudicii intereselor naționale ale Federației Ruse”, a subliniat serviciul special. Cu toate acestea, SVR nu a menționat niciun canal concret căruia i s-au făcut oferte de vânzare sau care a fost „cumpărat” în modul descris. Declarația agenției a fost făcută pe fondul scăderii popularității autorităților, al lipsei de succese pe frontul din Ucraina, precum și al blocării internetului și al intensificării cenzurii.

Anterior, bloggerul pro-guvernamental și autorul de denunțuri Ilya Remeslo l-a criticat dur pe Vladimir Putin, numindu-l președinte nelegitim. El a cerut ca Putin să fie judecat ca „criminal de război și hoț”, a numit războiul cu Ucraina „absolut fără ieșire” și a remarcat cenzura tot mai intensă pe internet și în mass-media. După aceasta, Remeslo a fost internat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg.

De asemenea, bloggerul Z Egor Guzenko („Al Treisprezecelea”) l-a criticat public pe Putin pentru restricționarea internetului mobil. Mai exact, el a menționat că și-a pierdut încrederea în Putin, deoarece acesta „nu a reușit să asigure siguranța celor dragi ai noștri aflați în spatele frontului”. Administrația canalului său de Telegram a anunțat ulterior că lui Guzenko i-a fost confiscat telefonul și a fost trimis în „furtuna de carne” cu piciorul încă nevindecat după fractură.

Chiar mai devreme, comunitatea Z s-a opus în masă blocării Telegram, promovată de FSB. Ei au remarcat că, în cazul închiderii accesului la aplicația de mesagerie, „mii de militari vor rămâne fără comunicații, ceea ce, în condițiile ofensivei în curs, va duce la consecințe fatale”. „Situația va deveni și mai proastă doar pentru soldați. Dar dacă nu există rezonanță, nu există probleme. Și dacă se întâmplă ceva, întotdeauna se poate șterge totul – războiul va trece totul cu vederea”, a scris bloggerul Z Vladimir Romanov.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
sorin grindeanu si ilie bolojan
4
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile...
sorin grindeanu
5
Sorin Grindeanu îi cere lui Dragoș Pîslaru să trimită la Parlament reformele PNRR...
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
putin
„Putin nu vrea pace. El vrea Ucraina”, spune fostul oficial american din domeniul apărării Ian Brzezinski
telegram
Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia a fost distrusă în urma unui atac ucrainean cu drone
steagul rusiei deasupra gardului unei inchisori
Numărul rușilor aflați la închisoare a scăzut cu 180.000 de când Putin a început războiul. Cum s-a ajuns în această situație
Belgium EU Defense Ministers, Brussels - 12 May 2026
Pal Jonson, ministrul suedez al Apărării: Dacă România și flancul estic al NATO sunt puternice, la fel e și flancul nordic
Global energy crisis follows Strait of Hormuz blockade.
Rezervele mondiale de petrol se epuizează într-un ritm fără precedent din cauza blocării Strâmtorii Ormuz (AIE)
Recomandările redacţiei
Trump Xi
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe...
New,York,/,Usa,-,July,12,2019:,S&amp;p,Global
România scapă de retrogradare, dar S&P Global avertizează: Putem...
Kirilo Budanov
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în...
profimedia-1098362312
Eurovision 2026. Cele cinci favorite în finala concursului, alături...
Ultimele știri
Trump anunță că numărul doi al grupării Stat Islamic a fost eliminat de forțele americane și nigeriene: „A crezut că se poate ascunde”
Un britanic urmărit internațional a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în țara sa 500 de kilograme de cocaină
Avertismentul doctorilor despre medicamentele expirate: Ce riscuri ascund pastilele uitate în sertar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu locul în care s-a format legendara Nadia Comăneci. Investiție de peste 24 de milioane de...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Valentin Ceaușescu a trimis mascații la ușa fotbalistului la ora 6 dimineața: „Ne-au luat Cupa! A venit...
Adevărul
Eurovision și matematica scandalului: ce dezvăluie o analiza statistică despre votul „aranjat” din 2022
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! Florentino Perez s-a săturat de Kylian Mbappe și l-a anunțat ce a decis: ”Furtună la Real Madrid!”
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Filiera Horia Constantinescu din dosarul procurorilor corupți. Cum ar fi fost „grăbită” o anchetă, la cererea...
Newsweek
VIDEO Pensiile nu vor putea fi indexate în 2027 așa cum s-a promis. Cât vor pierde pensionarii?
Digi FM
Dan Negru, reacție acidă după semifinala Eurovision 2026 în care a fost și Alexandra Căpitănescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
În loc de geantă de lux, soțul i-a cumpărat o cămilă de peste 700 de kilograme: „Sunt animale incredibil de...
Film Now
Daniel Craig, greu de înlocuit. Încă se caută noul James Bond. Cele mai proaspete informații oferite de...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...