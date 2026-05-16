„Grădinița de vară 2026” în București: Sectoarele care au anunțat continuarea programului și condițiile de înscriere

Data publicării:
Grădinița de vară 2026. Foto Getty Images
Din articol
„Grădinița de vară 2026” în București

Primăriile de sector din București au început să anunțe organizarea programelor „Grădiniță de vară” și „Școala de vară” pentru 2026, dedicate copiilor care vor rămâne în Capitală pe durata vacanței de vară. În unele sectoare au fost publicate deja informații despre înscrieri, condițiile de participare și numărul de locuri disponibile, în timp ce alte administrații locale pregătesc încă detaliile finale ale proiectelor. Inițiativele sunt destinate, în special, familiilor care au nevoie de soluții pentru supravegherea copiilor în perioada vacanței mari.

În ultimii ani, programele educaționale au devenit o soluție tot mai importantă pentru familiile din Capitală, în contextul în care vacanța de vară a copiilor nu coincide cu perioada concediilor părinților. 

„Grădinița de vară” în Sector 1

În Sectorul 1, autoritățile nu au publicat încă toate detaliile privind programul „Grădinița de Vacanță 2026”. Totuși, pe site-ul oficial al Primăriei Sectorului 1 este disponibilă pagina dedicată programului, unde pot fi consultate informațiile aferente edițiilor anterioare, inclusiv condițiile de înscriere și lista unităților participante.

Este de așteptat ca informațiile oficiale privind programul din acest an, inclusiv calendarul înscrierilor și lista actualizată a unităților participante, să fie publicate în perioada următoare, cel mai probabil în lunile mai - iunie, după modelul anilor anteriori.

„Grădinița de vară” în Sector 2

În cazul Sectorului 2, informațiile oficiale privind programul „Grădinița de vară 2026” nu au fost încă publicate. Totuși, pe platforma oficială a Direcției Generale pentru Administrarea Unităților de Învățământ și Sport Sector 2 sunt disponibile detalii despre ediția organizată în 2025, ceea ce oferă un indiciu despre modul în care programul ar putea fi desfășurat și în acest an.

Potrivit informațiilor publicate anul trecut, programul s-a desfășurat în lunile iulie și august și a fost dedicat copiilor înscriși în grădinițele și creșele de stat din Sectorul 2. Înscrierile s-au realizat direct la sediile grădinițelor participante, în limita locurilor disponibile. Prioritate au avut copiii deja înscriși în unitatea respectivă, iar locurile rămase libere au fost ocupate în ordinea solicitărilor venite din partea altor copii din Sectorul 2.

„Grădinița de vară” în Sector 3

Primăria Sectorului 3 va deschide luni, ora 10:00, 25 mai 2026, pe platforma online disponibilă pe www.primarie3.ro, înscrierile pentru programele educaționale „Grădinița de Vară' și „Școala de Vară”, destinate copiilor antepreșcolari, preșcolari și școlari.

Pentru aproximativ 6.300 de copii, Primăria Sectorului 3 va asigura finanțarea programelor educaționale pe perioada lunilor iulie-august 2026. Proiectul de hotărâre privind organizarea acestor programe urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Sector 3.

Calendarul înscrierilor

  • 25 mai 2026 - deschiderea platformei online de înscrieri;
  • 2 iunie 2026 - începerea procesului de analiză a cererilor depuse;
  • 8 - 12 iunie 2026 - confirmarea locurilor prin plata contribuției de hrană de către părinți (doar pentru programul „Grădinița de vară”).

Înscrierile se realizează până la epuizarea locurilor disponibile, iar pe măsură ce capacitatea unei unități de învățământ este atinsă, înscrierile pentru aceasta vor fi închise. Platforma va rămâne activă pentru unitățile unde mai sunt locuri disponibile până la epuizarea acestora Cererile vor fi validate progresiv, pe măsură ce sunt analizate de unitățile de învățământ. Fiecare solicitant va primi un e-mail cu statusul cererii: admis, respins sau în așteptare.

Acte necesare pentru înscriere

Pentru o aplicare validă pe platformă, sunt necesare următoarele documente:

  • Cererea de înscriere (generată automat în platformă);
  • Copie certificat de naștere copil;
  • Copie carte de identitate a ambilor părinți;
  • Adeverințe de salariat pentru ambii părinți (sau pentru părintele unic, în cazul familiilor monoparentale);
  • Adeverință de la unitatea de învățământ din Sectorul 3 frecventată în anul școlar 2025-2026 (dacă se optează pentru o altă unitate; pentru „Grădinița de vară” aceasta trebuie să ateste și plata la zi a contribuției de hrană);
  • Copii ale hotărârilor judecătorești definitive (unde este cazul);
  • Copie fișă medicală și documente medicale relevante (în cazul alergiilor, intoleranțelor sau altor afecțiuni, dacă se aplică pentru altă unitate decât cea frecventată).

Condiții de înscriere pentru programul „Grădinița de vară”:

  • copilul a frecventat o unitate de învățământ din Sectorul 3 în anul școlar 2025-2026;
  • copilul provine dintr-o familie monoparentală sau dintr-o familie în care ambii părinți au locuri de muncă stabile, fiind necesară prezența zilnică la serviciu;
  • copilul are prioritate dacă optează pentru aceeași unitate de învățământ frecventată anterior;
  • copilul nu figurează cu debite la contribuția de hrană.

Condiții de înscriere pentru programul „Școala de vară”:

  • copilul a frecventat o unitate de învățământ din Sectorul 3 în anul școlar 2025–2026;
  • provine dintr-o familie în care unul sau ambii părinți au locuri de muncă stabile și este necesară prezența zilnică la serviciu (dovedită prin adeverință);
  • cel puțin unul dintre părinți are locul de muncă sau domiciliul în Sectorul 3;
  • au prioritate copiii care optează pentru aceeași unitate de învățământ frecventată anterior.

”Grădinița de vară„ în Sectorul 4

Potrivit Hotărârii pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat: „Proiectul „Vara în...Grădiniță” va avea ca perioada de desfăşurare a programului 01 iulie 2026 - 31 august 2026. Proiectul a fost întocmit în urma unei analize de nevoi, prin consultarea reprezentanților legali ai preşcolarilor, a cadrelor didactice din cadrul unităților de învățământ preşcolar, a comunității locale şi a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

La fel ca în anii precedeți, Proiectul „Vara în...Grădiniţă” va fi un serviciu adus comunității Sectorului 4, nesubstituindu-se familiei, care vine în sprijinul părinților ce au copii cu vârsta între 3 ani şi 6 ani şi care vor fi nevoiți să găsească o soluție sigură pentru supravegherea şi îngrijirea lor pe timpul în care aceștia se află la locul de muncă în perioada de vară, Iunile iulie, respectiv august 2026.

Potrivit documentului oficial: „Se aprobă bugetul necesar pentru plata stimulentelor financiare ale personalului ce va fi implicat în proiect, respectiv 100 ron/tură/cadru didactic, 70 ron/zi/personal nedidactic, 600 ron/lună/responsabil locație desfăşurare proiect şi 300 ron/lună/personal administrativ.” În prezent sunt înscrişi aproximativ 6000 de copii în cadrul învățământului preşcolar de pe raza Sectorului 4.

„Grădinița de vară” în Sector 5

În cazul Sectorului 5, autoritățile nu au publicat încă informații oficiale privind organizarea programului „Grădinița de vară 2026”. Până în acest moment, pe canalele oficiale ale administrației locale nu a fost anunțat calendarul înscrierilor sau lista unităților care ar putea participa la program în această vară. Totuși, în anii anteriori, Primăria Sectorului 5 a organizat programe dedicate copiilor pe perioada vacanței de vară, prin intermediul unităților de învățământ și al instituțiilor aflate în subordine.

„Grădinița de vară” în Sectorul 6

Potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Sectorului 6, autoritățile locale pregătesc și în acest an programul „Grădinița de vară 2026”, destinat copiilor înscriși în unitățile de învățământ din sector. Reprezentanții administrației locale anunță că au alocat peste un milion de euro în proiectul de buget pentru desfășurarea programului din această vară.

  • Conform informațiilor transmise de primărie, anul trecut aproximativ 3.700 de copii au beneficiat de program, toate cererile eligibile fiind aprobate. Și în 2026, autoritățile susțin că își propun să asigure locuri pentru toți copiii care îndeplinesc condițiile de înscriere.

Primăria Sectorului 6 precizează că, în acest moment, nu toate detaliile sunt stabilite, întrucât bugetul sectorului nu a fost încă aprobat. Potrivit estimărilor autorităților, hotărârea privind organizarea programului ar urma să fie adoptată la mijlocul lunii mai. Înscrierile pentru „Grădinița de vară 2026” vor fi realizate online, prin intermediul portalului Primăriei Sectorului 6, cel mai probabil în perioada 5 - 12 iunie 2026, însă data exactă va fi anunțată ulterior.

Editor : C.S.

