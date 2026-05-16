Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”

Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a dezvăluit că regimul de la Kremlin încearcă să îl asasineze, cu toate că fostul șef al spionajului ucrainean conduce eforturile de pace în negocierile cu Moscova. În primul său interviu pentru presa britanică de când a preluat noul său rol, Budanov s-a arătat încrezător că procesul de pace va pune capăt războiului.

În rolul său de principal negociator al Ucrainei în discuțiile cu Rusia, Budanov trebuie să conducă efortul diplomatic pentru încheierea războiului în timp ce dezvoltă strategia de apărare pe termen lung a Kievului.

Budanov a organizat și a participat la unele dintre cele mai spectaculoase operațiuni speciale ale forțelor armate ale Ucrainei, primind și cea mai înaltă distincție militară a țării – Erou al Ucrainei.

Fostul șef al serviciului militar ucrainean de informații (GUR) din perioada august 2020-ianuarie 2026 a supraviețuit mai multor tentative de asasinat și are o relație apropiată cu CIA.

Este „absolut normal” ca regimul de la Kremlin să încerce să îl omoare, a spus Budanov în interviul oferit publicației The Times. Cu toate că au fost luate măsuri de securitate foarte stricte în zona biroului prezidențial, Budanov poartă mereu la el un pistol.

Atuurile, slăbiciunile și „liniile roșii” ale Kremlinului

„Nu trebuie să am încredere în nimeni, trebuie să obțin un rezultat”, a spus Budanov. „Orice căi, forme și metode de lucru sunt bune dacă ele produc acel rezultat. Eu nu mă implic în chestiuni în care nu cred... eu cred în procesul de negociere, finalizarea sa și rezultatul.”

Budanov a spus că perioada în care a fost șeful spionajului ucrainean îl ajută acum să negocieze un acord de pace, întrucât el are în continuare acces la informatori și persoane influente din Rusia, care îi dezvăluie informații utile despre atuurile, slăbiciunile și „liniile roșii” ale celor cu care urmează să negocieze.

„Am avut de-a face cu ei mulți ani de zile, deci credeți-mă, știu cum să vorbesc cu ei”, a spus Budanov.

Kirilo Budanov a supraviețuit mai multor tentative de asasinat. În poză: alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: Facebook

Cât timp a condus GUR, Budanov a construit un sistem special pentru negocierea schimburilor de prizonieri cu Moscova, bazându-se pe conexiunile pe care le are cu persoane din Rusia pentru a-i aduce acasă pe soldații și civilii ucraineni capturați.

Acele relații de culise sunt utile și acum pentru discuțiile de pace. Însă, schimbul de prizonieri supranumit „o mie pentru o mie”, care ar fi trebuit să facă parte din armistițiul de Ziua Victoriei, nu s-a concretizat, iar Budanov a recunoscut că nu există nicio dată clară pentru noi negocieri în acest sens.

„Rusia are cu siguranță capacitatea să lanseze un atac nuclear în orice moment și la orice distanță”

În același timp, Rusia era pregătită să lanseze atacul masiv cu care a amenințat Kievul, după ce Kremlinul a avertizat țările occidentale să își evacueze ambasadele din capitala ucraineană.

Cu toate că au apărut temeri în legătură cu folosirea rachetelor Oreșnik ce pot fi echipate cu focoase nucleare, Budanov a oferit asigurări că astfel de zvonuri sunt nefondate, însă a avertizat că arsenalul Rusiei rămâne o amenințare serioasă.

„Rusia are cu siguranță capacitatea să lanseze un atac nuclear în orice moment și la orice distanță”, a spus Budanov. „Capacitățile sale nucleare îi permit să îndeplinească această misiune. Dar aceasta este, în primul rând, o chestiune ce ține de voința politică.”

„Nu am văzut nicio indicație că ar fi în pregătire un atac nuclear. Dacă ar fi, aș știi acest lucru.”

Budanov a devenit o figură de legendă printre soldații ucraineni și aliații lor din Occident. El a condus numeroase operațiuni în spatele liniilor inamice, inclusiv raiduri în Crimeea ocupată, și a fost rănit în acțiune de mai multe ori.

Una din cele mai importante ținte ale agenților ruși

După anexarea Crimeei de către Rusia și invazia din Donbas în 2014, GUR a pornit o campanie de asasinări ca răspuns la operațiunile similare desfășurate de agenții Kremlinului. Printre țintele ucrainenilor s-au numărat colaboraționiști din Ucraina ocupată și propagandiști și generali ruși.

Aceste misiuni l-au transformat pe Budanov într-una din cele mai importante ținte ale Kremlinului. Cele mai multe tentative de asasinat au fost dejucate încă din fazele incipiente, iar detaliile lor au fost ținute secrete.

Unele din tentativele de asasinat care au fost mai aproape de finalizare au fost dezvăluite, precum încercarea din 2024 de a lovi cu rachete balistice un convoi în care urma să se afle și Budanov.

Budanov a oferit asigurări că zvonurile legate de posibilitatea ca Rusia să lanseze un atac nuclear asupra Ucrainei sunt nefondate, însă a avertizat că arsenalul Rusiei rămâne o amenințare serioasă. Foto: X

Complotul a implicat chiar și doi colonei din serviciul de protecție al statului, care lucrau în secret pentru Moscova. Autoritățile ucrainene i-au arestat pe cei doi, precum și pe un al treilea presupus asasin ce urma să se asigure că toți supraviețuitorii atacului inițial aveau să moară, folosind drone kamikaze.

În 2023, soția generalului ucrainean, Marianna Budanova, ar fi fost otrăvită cu metale grele, împreună cu alți ofițeri din serviciile de informații, într-un atac menit să elimine persoane din cercul de apropiați ai lui Budanov.

În 2019, o bombă montată sub mașina lui Budanov a explodat prematur, rănindu-l pe agentul rus care a primit această misiune. Budanov l-ar fi urmărit pe un al doilea agent cu pistolul, însă asasinul a reușit să scape cu mașina.

Războiul va ajunge până la urmă să fie dominat de dronele autonome „inteligente”

De când Budanov a preluat rolul de șef al cabinetului lui Zelenski, iar Mihailo Fedorov l-a înlocuit pe Rustem Umerov în funcția de ministru al apărării, Ucraina pare să fi preluat din nou inițiativa pe câmpul de luptă.

Ucraina a făcut atât de multe progrese în privința dronelor militare încât a ajuns un exportator de tehnologie și expertiză în acest domeniu, ceea ce îi permite să își ajute partenerii occidentali care au susținut-o militar în toți acești ani de război cu Rusia.

Momentan, forțele ucrainene au nevoie cel mai mult de sisteme de apărare antiaeriană. „Este nevoie de mai mult ajutor pentru a construi un sistem pe mai multe straturi capabil să răspundă [atacurilor]”, a spus Budanov.

Războiul va ajunge până la urmă să fie dominat de dronele autonome „inteligente”, din care Ucraina are deja câteva prototipuri.

Revoluția tehnologică prin care trece în acest moment Ucraina i-a permis să îi provoace Rusiei pierderi uriașe. NATO estimează că între 20.000 și 25.000 de soldați ruși sunt uciși în fiecare lună de război, în schimbul unor câștiguri tactice limitate.

Ucraina a făcut atât de multe progrese în privința dronelor militare încât a ajuns un exportator de tehnologie și expertiză în acest domeniu. Foto: Profimedia Images

„Purtăm cel mai îngrozitor tip de război total în acest moment”

Budanov s-a distanțat de predecesorul său, Andrii Iermak, care a fost acuzat de spălare de bani într-un proces de corupție ce a afectat întreg guvernul condus de Zelenski. Președintele ucrainean nu se află sub investigație.

Budanov nu va renunța, însă, la planurile de mobilizare. „Recrutarea voluntarilor nu poate acoperi numărul mare [de soldați] de care are nevoie armata”, a spus el.

„Acest lucru este imposibil din cauza problemelor economice și din cauză că, după 12 ani și jumătate de război, nu mai există nimic care să motiveze un număr atât de mare de oameni să se ofere voluntari”, a mai spus Budanov.

Budanov a promis că va aborda problema „exceselor” făcute de ofițerii de recrutare ce au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce îi băteau pe recruți, însă mobilizarea trebuie să continue.

„Purtăm cel mai îngrozitor tip de război total în acest moment”, a spus Budanov. „Un război la care milioane de oameni iau parte. Nu există nicio altă cale. Altfel, țara pur și simplu se va prăbuși.”

