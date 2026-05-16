După ce a stârnit așteptări mari înaintea vizitei sale la Beijing, președintele SUA Donald Trump a plecat acasă cu puține rezultate, dezamăgind investitorii. În privința unor puncte cheie de conflict, precum Iranul și Taiwanul, China nu a cedat deloc, potrivit unei analize Euronews.

O relație complexă și dificilă

Înainte de călătoria sa în China, Donald Trump s-a confruntat cu așteptări supradimensionate – în mare parte alimentate de el însuși. Dar realitatea unei relații complexe și dificile l-a ajuns din urmă. Și asta include faptul că China deține avantajul în acest moment.

Din perspectiva SUA, rezultatul imediat al summitului Donald Trump-Xi Jinping a fost slab: nicio mare realizare, ci doar o stabilizare a relațiilor și un efort amplu de a preveni scăparea de sub control a rivalității dintre superputeri.

„Nu ai senzația că s-au realizat prea multe”, a spus Helmut Brandstätter, un membru liberal al Parlamentului European din Austria, care are legături strânse cu diplomații chinezi.

„Trump nu a realizat nimic din punct de vedere economic pentru el însuși și nici nu a făcut nimic pentru restul lumii”, a adăugat el.

În perioada premergătoare summitului, Trump a lăsat impresia că, cu anturajul său numeros de directori generali americani de top, va aduce acasă contracte majore pentru economia americană. Dar nu a fost cazul.

Deși Xi a fost de acord să achiziționeze 200 de avioane Boeing, acest număr a fost mult mai mic decât cele 500 pe care Trump le propusese anterior. Prin urmare, investitorii din SUA au fost dezamăgiți, acțiunile Boeing scăzând cu 4% pe Wall Street.

Comentariul președintelui SUA a fost unul în stilul caracteristic: Xi „va comanda 200 de avioane... 200 de avioane mari”.

O comandă importantă pentru Boeing a fost una dintre numeroasele tranzacții comerciale așteptate să rezulte din discuțiile atent urmărite. Cu toate acestea, până când Trump a părăsit China, vineri, aceasta era singura tranzacție majoră anunțată.

Ultima comandă importantă a țării cu Boeing a fost în timpul vizitei lui Trump la Beijing din noiembrie 2017, când China a fost de acord să cumpere 300 de avioane Boeing.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat după aceea, iar comenzile Boeing din China s-au diminuat.

Potrivit oficialilor americani, ambele părți au convenit să vândă produse agricole, dar au fost disponibile doar detalii puține și nu au existat semne ale unui progres în ceea ce privește vânzarea de cipuri Nvidia către China, în ciuda participării dramatice în ultimul moment la călătorie a CEO-ului Jensen Huang.

Într-o notă pozitivă, ambele părți au convenit să depună eforturi pentru a menține și prelungi fragilul „armistițiu comercial” la care s-a ajuns după războiul tarifar de anul trecut.

S-a discutat despre mecanisme de gestionare a viitoarelor dispute tarifare și a controalelor exporturilor, în loc să permită escaladarea imediată a tensiunilor.

Un motiv de ușurare pentru Europa

Pentru liderii europeni care au urmărit cu nervozitate summitul, rezultatul dezamăgitor ar trebui să fie un motiv de ușurare, pentru că nu s-a spus nimic care ar putea marginaliza UE din punct de vedere economic, potrivit lui Ling Chen, profesor asociat la Școala de Studii Internaționale Avansate (SAIS) a Universității Johns Hopkins.

„UE nu este marginalizată din punct de vedere economic, pentru că este un partener economic important atât pentru SUA, cât și pentru China, mai ales că cele două mari puteri concurează strategic”, a adăugat ea. „UE este, de asemenea, o piață esențială pentru produsele energetice verzi ale Chinei”, a completat Ling Chen.

Deși Trump și Xi și-au stabilizat relațiile economice și comerciale, diferențele geopolitice privind securitatea au fost abia mușamalizate, cel puțin în public.

La un banchet plin de fast, ambii lideri s-au lăudat reciproc cu generozitate.

Xi a descris întâlnirea drept o „vizită importantă”, în timp ce Trump a vorbit despre „câteva zile minunate” în care s-au încheiat „acorduri comerciale fantastice”.

Totuși, trăsăturile comune păreau să se oprească aici.

Problema războiului cu Iranul

Chiar înainte de ultima întâlnire Trump-Xi de vineri, ministrul de Externe al Chinei a emis o declarație directă în care își exprima frustrarea față de războiul SUA și Israelului cu Iranul.

„Acest conflict, care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată, nu are niciun motiv să continue”, a declarat ministerul, adăugând că China sprijină eforturile de a ajunge la un acord de pace într-un război care a afectat grav aprovizionarea cu energie și economia globală.

Joi, Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că Xi s-a oferit „să ajute” la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și s-a angajat să nu trimită echipament militar Iranului, însă partea chineză nu a comentat.

Înainte de summit, Trump spera la presiuni din partea Chinei asupra aliatului său iranian pentru a găsi o soluție de a pune capăt conflictului, dar acest lucru nu s-a materializat – poate nu încă.

„Este foarte posibil ca chinezii să exercite o influență subtilă asupra iranienilor în săptămânile următoare, dar probabil că puțin din aceasta va fi vizibilă”, a declarat Ian Lesser, distins membru al German Marshall Fund.

Ce mai importantă problemă din relațiile China-SUA

Cealaltă mare problemă geopolitică, centrală în politica chineză, este Taiwanul. Chinezii au emis o declarație în care spuneau că Xi „i-a subliniat președintelui Trump că problema Taiwanului este cea mai importantă problemă din relațiile China-SUA” și ar putea duce la ciocniri și chiar conflicte dacă nu este gestionată corespunzător.

Un avertisment dur, dacă nu chiar fără precedent.

Taiwanul, aflat la doar 80 de kilometri de coasta Chinei, a fost mult timp un punct de conflict în relațiile sino-americane, Beijingul refuzând să excludă utilizarea forței militare pentru a obține controlul asupra insulei, iar SUA fiind obligate prin lege să îi ofere mijloacele de autoapărare.

Secretarul de Stat american Marco Rubio, care făcea parte din delegație, a încercat ulterior să minimalizeze importanța avertismentului chinez asupra Taiwanului.

„Politica SUA în chestiunea Taiwanului este neschimbată de astăzi”, a declarat el pentru NBC News. Chinezii „aduc mereu în discuție această problemă... noi ne clarificăm întotdeauna poziția și mergem mai departe”, a adăugat el.

Donald Trump a declarat, ulterior, vineri că a discutat „mult” despre Taiwan cu liderul chinez Xi Jinping, în timpul vizitei sale de stat în China, şi a anunţat că va lua „într-un termen relativ scurt” o decizie privind vânzarea de armament american către insulă. Preşedintele SUA a precizat că nu şi-a asumat „niciun angajament într-un sens sau altul”, în timp ce Xi i-ar fi transmis că „nu vrea să asiste la un război de independenţă” în jurul Taiwanului.

Alții au comparat postura Beijingului față de Taiwan cu un fel de box în umbră.

„Când vine vorba de Taiwan, marea întrebare este: va face Xi pasul decisiv sau nu?”, a spus Brandstätter.

„Atât timp cât chinezii continuă să cumpere cipuri fabricate în Taiwan, nu vor ataca”, a adăugat el. „Mai mult, taiwanezii sunt foarte bine echipați militar și nu ar fi o pradă ușoară pentru Beijing”, a subliniat Brandstätter.

Editor : Ș.R.