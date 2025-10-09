Live TV

Trei jihadiști au fost arestați pentru că pregăteau asasinarea premierului belgian și a altor lideri

Plenary Session Federal Parliament 09/10/2025
Premierul belgian Bart De Wever. Foto: Profimedia

Autoritățile federale belgiene au arestat trei tineri suspectați că ar fi planificat un atentat terorist împotriva politicienilor din Belgia, inclusiv a premierului Bart De Wever.

Procurorul federal Ann Fransen a declarat că suspecții — născuți în 2001, 2002 și 2007 — au fost reținuți joi dimineață la Antwerpen, fiind suspectați de tentativă de crimă cu caracter terorist și participare la activitățile unei organizații teroriste. Doi dintre ei rămân în custodie și urmează să fie prezentați unui judecător de instrucție, iar al treilea a fost eliberat, scrie POLITICO.

„Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist inspirat de ideologia jihadistă, vizând politicieni”, a precizat Fransen într-o conferință de presă.

Potrivit ziarului Gazet van Antwerpen și surselor citate de postul de televiziune VRT, printre țintele vizate se afla și De Wever, liderul partidului naționalist flamand Noua Alianță Flamandă (N-VA). Reprezentantul său, Philippe Kerckaert, contactat de POLITICO, a refuzat să facă comentarii. Yvan Verougstraete, europarlamentar belgian din Renew Europe și președinte al Les Engagés, un membru al coaliției guvernamentale condusă de De Wever, a scris pe rețelele sociale că a fost „șocat” de tentativa de asasinat. „Tot sprijinul pentru persoanele vizate, inclusiv, se pare, pentru premierul nostru Bart De Wever”, a adăugat el.

În timpul perchezițiilor din cartierul Deurne din Antwerpen, anchetatorii au descoperit un mecanism inactiv asemănător unui dispozitiv exploziv improvizat, precum și o sacoșă cu bile de oțel, a transmis biroul procurorului.

De asemenea, o imprimantă 3D a fost confiscată de la al doilea suspect, care ar fi fost folosită pentru producerea componentelor bombelor, iar anchetatorii investighează dovezi privind posibila utilizare a unei drone pentru a livra dispozitivul.

