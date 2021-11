Rămăsițele unora dintre muncitorii uciși în explozia de la mina Pike River, cel mai grav incident minier petrecut în Noua Zeelandă în ultimul secol, au fost găsite după mai mult de 10 ani, informează The Guardian.

Explozia din noiembrie 2010 a ucis 29 de mineri, iar familiile nu au obținut nici până astăzi rămăsițele celor dragi pentru a le îngropa. Printre victime se numărau oameni din Noua Zeelanda, Australia, Marea Britanie și Africa de Sud.

Poliția a anunțat miercuri, cu două zile înainte de a 11-a comemorare a dezastrului, că au fost descoperite noi rămăsițe umane, însă ele se află în cele mai îndepărtate colțuri ale minei și nu vor putea fi recuperate. "Am obținut imagini din interiorul minei care confirmă două morți, două cadavre, și posibilitatea existenței unui al treilea", a anunțat Superintendentul șef Peter Read.

Intrarea în mina Pike River, 21 noiembrie 2010. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

"Este o amintire dureroasă", a spus Read, "însă contribuie la investigație și poate vor duce la obținerea unor răspunsuri pentru familii". "Deși nu am reușit să identificăm rămăsițele umane, lucrăm alături de medicii legiști pentru a vedea ce putem face pentru a obține confirmări", a mai spus el.

Poliția din Noua Zeelandă încă lucrează la investigația privind explozia din mina Pike River. O comisie a descoperit în 2012 că măsurile de siguranță erau ignorate la mină, iar autoritățile nu au desfășurat controale corespunzătoare. Nicio persoană nu a fost trimisă în judecată în urma exploziei cu 29 de morți.

Imaginile au fost obținute în urma găurilor săpate recent în mină. Superintendentul șef Read a spus că descoperirea rămășițelor nu era "neașteptată" și s-a făcut cu ajutorul tehnologiei moderne. "Știam că au fost 29 de oameni în mină și am săpat în locurile în care lucrau ei, deci nu este ceva neașteptat", a spus Read. "Vechea tehnologie ne permitea să vedem la o distanță de 5 sau 10 metri, dar acum putem vedea la 40-50 de metri".

Poliția nu a specificat dacă noile imagini ar putea duce la trimiteri în judecată, dar a anunțat că nu există un termen pentru închiderea investigației.

Guvernul din Noua Zeelandă a cheltuit peste 50 de milioane de dolari (30 de milioane de euro) pentru a explora tunelul de acces în mina Pike River, în încercarea de a recupera rămăsițele celor uciși în explozie. Anul acesta, guvernul a anunțat că va opri finanțarea acestei misiuni, însă că va continua să sprijine ancheta poliției.

Andrew Little, ministrul responsabil de operațiune, a fost anunțat de descoperirea rămăsițelor umane. Potrivit acestuia, recuperarea trupurilor celor uciși este aproape "imposibilă". Little a mai spus că noile informații nu vor duce la desigilarea minei. "După cum am convenit cu familiile și reprezentanții familiilor, siguranța este principala preocupare. Nu este nici sigur, nici posibil, să trecem de cea mai instabilă și periculoasă parte a minei".

"Nu am nicio îndoială - compania minieră Pike River încearcă să obțină cât mai repede profit în urma investiției, deși era conștientă că se confruntă cu un proiect extrem de dificil de realizat, iar unii oameni au plătit cu viața pentru aceste decizii eronate", a mai spus Andrew Little.

Editor : V.M.