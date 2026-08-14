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Miruță: Radarele MApN au detectat în proximitatea spațiului aerian românesc peste 100 de drone în ultimele 4 zile

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Foto: Radu Miruță/ Facebook
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a spus că peste 100 de drone au fost detectate în apropierea spațiului aerian al României în ultimele patru zile, în condițiile intensificării războiului din Ucraina. Așa se explică fragmentele de dronă aduse de valuri la țărmul Mării Negre, explică Miruță, adâugând că gradul de risc pentru populație nu a crescut.

„Ieri și astăzi, apele Dunării, ori valurile mării au adus la mal mai multe resturi de drone. Asta pentru că intensitatea atacurilor de pe frontul din Ucraina, în zona graniței cu România, a fost una fără precedent în ultima perioadă. Frecvența cu care vedem diverse resturi este direct proporțională cu intensitatea atacurilor peste Dunăre ori în Marea Neagră”, a scris Miruță pe Facebook.

El a adăugat că „în ultimele 96 de ore, radarele MApN au descoperit în proximitatea spațiului aerian românesc peste 100 de UAV-uri (drone), dintre care câteva zeci au fost lansate în roiuri, în cadrul a 7 atacuri asupra porturilor dunărene ucrainene. Cele mai multe au fost distruse de apărarea Ucrainei, în afara teritoriului românesc, dar foarte aproape de noi. Resturi din ele au fost aduse de valuri.”

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„Nu există însă indicii conform cărora gradul de risc ar fi crescut pentru populație. Aeronave de luptă NATO au fost ridicate preventiv de 7 ori și au fost 9 ridicări graduale ale nivelului de alertă pentru misiunile de poliție aeriană, urmate apoi de o decolare sau nu, în funcție de situație. De 3 ori, în același interval de 96 de ore, a fost ridicat și elicopterul, cu scop de prevenție ori de cercetare”, a explicat el.

„Războiul din Ucraina este unul real. În unele locuri, la sute de metri de granița cu România, miroase a explozibil, a praf de pușcă și se văd locuințe distruse. Este un război real, cu consecințe reale. De aceea luăm toate măsurile pe care le putem lua pentru a limita consecințele indirecte care se resimt și la noi”, a mai spus ministrul.

Editor : M.B.

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