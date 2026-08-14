Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George Smyth a sunat la 112 ultima dată în noiembrie

Cadavrul tânărului britanic de doar 18 ani pe care autoritățile române l-au cautăt aproape un an de zile în Munții Bucegi a fost găsit pe munte de către doi ciobani, după cum anunță meteorologul Radu Manta, pe Facebook. George Smyth, în vârstă de 18 ani, student la University of Bristol, a dispărut â în noiembrie 2025 în timp ce făcea o drumeție.

„A fost găsit tânărul britanic dispărut în Munții Bucegi încă din iarnă, în zona Valea Gaura, fiind identificate rămășițele pământești.

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Un mare respect și mii de mulțumiri băieților Sorin și Sorinel!Acești ciobani, oameni inimoși din Bucegi au dovedit încă o dată ce înseamnă seriozitatea și cunoașterea muntelui”, a scris acesta pe rețelele sociale.

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Cum s-a întâmplat tragedia

În 23 noiembrie, un tânăr aflat într-o stare avansată de epuizare și hipotermie a cerut ajutor salvamontiștilor. Echipele l-au căutat o noapte întreagă, însă fără rezultat.

Căutările au continuat și în zilele următoare, dar tânărul nu a fost găsit. În zona indicată de acesta, salvatorii montani au descoperit un rucsac cu echipament, care a fost predat Poliției.

Potrivit salvatorilor montani, una dintre ipoteze este că tânărul, fiind epuizat, ar fi renunțat la rucsac din cauza greutății și și-ar fi continuat drumul spre Cabana Mălăiești, așa cum i s-a recomandat.

Căutările au continuat cu elicopter și dronă cu termoviziune

În perioada următoare, salvamontiștii au continuat operațiunile de căutare, iar echipele de intervenție au fost sprijinite inclusiv de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației.

Aeronava a fost utilizată pentru transportul rapid al echipelor în zonele greu accesibile ale masivului.

Salvatorii au folosit toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă echipată cu o cameră cu termoviziune. În ciuda operațiunilor desfășurate și a resurselor mobilizate, tânărul nu a fost găsit.

Editor : A.R.