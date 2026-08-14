Live TV

Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George Smyth a sunat la 112 ultima dată în noiembrie

Data publicării:
george
Sursa foto: Facebook/George Smyth
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum s-a întâmplat tragedia

Cadavrul tânărului britanic de doar 18 ani pe care autoritățile române l-au cautăt aproape un an de zile în Munții Bucegi a fost găsit pe munte de către doi ciobani, după cum anunță meteorologul Radu Manta, pe Facebook. George Smyth, în vârstă de 18 ani,  student la University of Bristol, a dispărut â în noiembrie 2025 în timp ce făcea o drumeție.

„A fost găsit tânărul britanic dispărut în Munții Bucegi încă din iarnă, în zona Valea Gaura, fiind identificate rămășițele pământești.

Un mare respect și mii de mulțumiri băieților Sorin și Sorinel!Acești ciobani, oameni inimoși din Bucegi au dovedit încă o dată ce înseamnă seriozitatea și cunoașterea muntelui”, a scris acesta pe rețelele sociale. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cum s-a întâmplat tragedia

În 23 noiembrie, un tânăr aflat într-o stare avansată de epuizare și hipotermie a cerut ajutor salvamontiștilor. Echipele l-au căutat o noapte întreagă, însă fără rezultat.

Căutările au continuat și în zilele următoare, dar tânărul nu a fost găsit. În zona indicată de acesta, salvatorii montani au descoperit un rucsac cu echipament, care a fost predat Poliției.

Potrivit salvatorilor montani, una dintre ipoteze este că tânărul, fiind epuizat, ar fi renunțat la rucsac din cauza greutății și și-ar fi continuat drumul spre Cabana Mălăiești, așa cum i s-a recomandat.

Căutările au continuat cu elicopter și dronă cu termoviziune

În perioada următoare, salvamontiștii au continuat operațiunile de căutare, iar echipele de intervenție au fost sprijinite inclusiv de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației.

Aeronava a fost utilizată pentru transportul rapid al echipelor în zonele greu accesibile ale masivului.

Salvatorii au folosit toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă echipată cu o cameră cu termoviziune. În ciuda operațiunilor desfășurate și a resurselor mobilizate, tânărul nu a fost găsit.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
2
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
bile loto
3
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
4
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
5
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor de pace din Ucraina
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Digi Sport
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
turisti trotinete pe munte bucegi
Cu trotinetele pe munte. Doi turiști au fost surprinși urcând pe platoul Bucegi cu vehiculele pe două roți
Poliție Țăra Galilor
Un bărbat a păstrat cadavrul mamei sale în congelator, în timp ce a încasat echivalentul a 91 de mii de euro din ajutoare sociale
ancheta bucegi
Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care a căzut 40 de metri în gol: „Evident nu ține”
Mountains of the Gran Paradiso group at the head of Valnontey (Gran Paradiso National Park).
Doi alpiniști români au murit în masivul Gran Paradiso din Alpii italieni. Nu se mai știa nimic despre ei din 9 iulie
salvamont bucegi
Trei turişti au fost salvaţi cu elicopterul de pe un traseu dificil din Bucegi
Recomandările redacţiei
drona militara Shahed in aer
De ce nu au detectat radarele MApN drona care s-a prăbușit în Tulcea...
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
O dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. MApN: Un elicopter...
sofer masina accident brasov
Șoferul care a ucis 2 oameni la Brașov, pus sub control judiciar...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan propune partidelor un „pact pe energie” cu patru mari...
Ultimele știri
Netanyahu descrie Marea Britanie drept „prima republică islamică ce va avea arme nucleare”. Ce spune despre Europa
27 de vârstnici și persoane cu dizabilități, scoși dintr-un azil improvizat într-o gospodărie din Olt
Precizări MAE în urma incendiilor din Grecia: Am fost notificați cu privire la existenţa unor români printre persoanele afectate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura...
Fanatik.ro
Cum a ajuns Mihai Bobonete acționar la Craiova. Dezvăluiri de culise: „Când aduni banii și nu mai ai 130 de...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Oltenii au făcut hârtie la LPF după calificare. Este vorba despre Rapid – Craiova. Exclusiv
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Pro FM
Robbie Williams, diagnostic surprinzător la 52 de ani: "Explică atât de multe". Artistul a vorbit și despre...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
Digi FM
Bunica de 70 de ani cu trup de fier. Mănâncă peste cinci kilograme de carne pe săptămână și merge la sală cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...