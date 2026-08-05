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Al treilea tunel folosit de migranți descoperit la granița dintre Lituania și Belarus

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Return Displaced Residents Aleppo Syria
Tunel folosit de migranți la granița Lituaniei cu Belarus. Sursa: Profimedia
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Lituania a descoperit un nou tunel, al treilea identificat recent, prin care migranţii urmau să fie introduşi ilegal în această ţară dinspre Belarus, au anunţat miercuri autorităţile de la Vilnius, informează Agerpres, care citează dpa.

Acest tunel secret, dar neterminat şi fără ieşire de partea lituaniană a frontierei, a fost săpat sub gardul de la graniţă la o adâncime de aproximativ 1,5 metri şi consolidat cu trunchiuri de copaci şi scânduri. Poliţiştii de frontieră lituanieni l-au descoperit cu ajutorul unor echipamente electronice.

Lituania a acuzat adesea Belarusul, ţară aliată a Rusiei, că organizează traficul de migranţi într-o tactică de război hibrid, măsura de răspuns a autorităţilor lituaniene fiind ridicarea unui gard la graniţa belarusă.

Alte două tuneluri au fost deja descoperite sub graniţa dintre Belarus şi Lituania în ultimele săptămâni.

Editor : B.E.

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