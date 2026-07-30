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Video Descoperire la granița Lituaniei cu Belarus: două tuneluri ar fi fost folosite pentru trecerea migranților

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Return Displaced Residents Aleppo Syria
Tunel folosit de migranți la granița Lituaniei cu Belarus. Sursa: Profimedia
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Gărzile de frontieră lituaniene au depistat două tuneluri neterminate la granița cu Belarus, care ar fi putut fi folosite pentru introducerea ilegală a migranților în țară. Descoperirile au fost făcute în ultimele zile cu ajutorul ofițerilor de frontieră polonezi, care au adus echipamente specializate pentru a facilita detectarea pasajelor, potrivit TVP World.

Primul tunel a fost descoperit duminică seara în apropierea satului Piesčiai, din districtul Varėna, după ce autoritățile lituaniene au detectat semne de activitate subterană și au solicitat sprijinul unității poloneze de pază de frontieră din Podlaskie.

Ofițerii polonezi au folosit echipamente specializate de detectare a tunelurilor pentru a localiza pasajul, despre care se crede că a fost săpat din partea belarusă.

„Tunelul, cu un diametru de aproximativ un metru, se întindea pe o distanță de circa cinci metri de la granița cu Belarus în teritoriul Lituaniei”, a declarat Serviciul de Gardă de Frontieră al Lituaniei. „Nu avea încă nicio ieșire, iar migranții și alte persoane nu aveau cum să treacă prin el.”

Un al doilea tunel, cu o lungime de 11 metri, a fost descoperit miercuri în apropierea satului Pertakas, din districtul Lazdijai. Grănicerii au declarat că echipamentele tehnice au detectat din nou vibrații care sugerau existența unor lucrări de construcție subterane.

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Conform unui comunicat al grănicerilor, când ofițerii au sosit la fața locului, aproximativ 20 de „cetățeni străini”, descriși ca fiind tineri îmbrăcați în haine civile, au fugit înapoi în Belarus. Nu este clar dacă aceștia se aflau deja în tunel.

Pasajul era construit sub un drum de patrulare, adâncindu-se tot mai mult în teritoriul lituanian, dar nu ajunsese încă la un punct de ieșire.

Aceste descoperiri au loc pe fondul presiunilor continue exercitate asupra frontierelor estice ale Uniunii Europene. Polonia, Lituania și Letonia acuză de ani de zile Belarusul că facilitează mișcările migranților ca parte a unei strategii mai ample de „război hibrid” - o acuzație pe care Minsk o neagă.

Atât Vilnius, cât și Varșovia și-au întărit în ultimii ani măsurile de apărare de-a lungul frontierei cu Belarus, construind garduri și instalând infrastructură de supraveghere pentru a descuraja trecerea frontierei.

Autoritățile lituaniene au demarat anchete cu privire la pregătirile suspectate de trecere ilegală a frontierei, iar tunelurile au fost ulterior astupate după finalizarea procedurilor.

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Editor : C.A.

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