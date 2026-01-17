Ungurii se vor prezenta la urne în aprilie și, în mod neobișnuit, cineva în afară de premierul Viktor Orbán are șanse să câștige, scrie Politico care publică o analiză în cinci puncte cheie despre lupta electorală de la Budapesta și implicațiile sale.

Campania electorală din Ungaria a intrat într-o fază intensă săptămâna aceasta, premierul naționalist populist Viktor Orbán confruntându-se cu cea mai dificilă provocare de până acum în cei 15 ani de când se află la putere. Opoziția, care suferă de mult timp, speră că Péter Magyar, liderul conservator al partidului de opoziție Tisza, care are un avans de 12 puncte în sondaje, va putea răsturna ceea ce Orbán însuși numește „democrația iliberală” a Ungariei.

Pentru mulți maghiari, alegerile sunt un referendum asupra modelului Orbán. Sub conducerea sa, guvernul, condus de partidul Fidesz al lui Orbán, și-a întărit controlul asupra mass-media și companiilor de stat – stârnind acuzații de clientelism – în timp ce a slăbit independența judiciară și a adoptat legi care au făcut ca Ungaria să coboare în clasamentul transparenței. În prezent, Ungaria se află pe ultimul loc în indexul statului de drept al World Justice Project pentru țările UE.

Orbán, în vârstă de 62 de ani, este liderul UE cel mai apropiat de dictatorul rus Vladimir Putin și se dovedește a fi un obstacol continuu în calea eforturilor Bruxelles-ului de a construi un front unit împotriva Kremlinului. El s-a ciocnit în repetate rânduri cu UE pe teme care variază de la drepturile LGBTQ+ la migrație. Prevăzând sfârșitul ordinii multilaterale liberale, Orbán a început anul spunând că UE „se va destrăma singură”.

Dar poate Magyar – al cărui nume de familie înseamnă literalmente „maghiar” – să-și răstoarne într-adevăr fostul aliat? Și chiar dacă o va face, cât de mult ar putea să ghideze Ungaria înapoi către democrația liberală, având în vedere că arhitectura statală a lui Orbán este încă în vigoare?

Politico analizează cele cinci întrebări cheie în contextul în care Ungaria se îndreaptă către alegerile decisive din 12 aprilie.

1. De ce ar trebui să-mi pese?

Ungaria poate fi relativ mică, cu o populație de 9,6 milioane de locuitori, dar sub conducerea lui Orbán a devenit una dintre cele mai mari bătăi de cap ale UE. El a folosit de mult timp dreptul de veto al Budapestei la Bruxelles pentru a bloca sancțiunile împotriva Rusiei, a bloca ajutorul financiar pentru Ucraina și a amâna în mod repetat deciziile urgente ale UE.

El este, de asemenea, un membru cheie – și uneori lider – al unui grup de populiști de dreapta din capitalele UE, care se unesc în jurul unor teme precum opoziția față de migrație și scepticismul față de înarmarea Ucrainei. Fără Orbán, Andrej Babiš din Cehia și Robert Fico din Slovacia ar fi mult mai izolați la summiturile Consiliului European.

Bruxelles a recurs adesea la soluții elaborate pentru a ocoli obstrucționismul Ungariei, iar sfidarea persistentă a lui Orbán a dus la apeluri pentru abandonarea regulii unanimității, care este în vigoare de zeci de ani.

„M-ați auzit de cel puțin 20 de ori regretând atitudinea lui Viktor Orbán, care, de fiecare dată când a trebuit să facem un pas înainte pentru a ajuta Ucraina... și-a folosit dreptul de veto pentru a face și mai mult șantaj”, a declarat marți jurnaliștilor Valérie Hayer, șefa partidului liberal din UE.

2. Care sunt principalele fronturi de bătaie?

Magyar îi acuză pe Orbán și Fidesz de nepotism și corupție – de slăbirea economiei țării prin favorizarea oligarhilor – și de pierderea fondurilor UE prin antagonizarea Bruxelles-ului.

Orbán vrea să-l prezinte pe inamicul său Magyar ca pe o marionetă controlată de Bruxelles.

În ultimul an, Fidesz a lansat dezbateri publice cu scopul de a diviza baza lui Magyar – care cuprinde alegători ecologiști și de stânga, precum și foști loialiști dezamăgiți ai lui Orbán – pe teme precum interzicerea marșului Pride LGBTQ+.

Strategia lui Tisza a fost aceea de a evita să se poziționeze pe teme controversate, în efortul de a obține o majoritate absolută care să acorde partidului puterea de a reforma legea electorală, pe care Orbán ar fi manipulat-o în beneficiul său, și de a permite modificări constituționale.

Numărul doi al lui Tisza, Zoltán Tarr, a declarat pentru Politico că se așteaptă ca guvernul Orbán să recurgă la „toate trucurile murdare posibile”.

„Propaganda de stat, falsuri generate de inteligența artificială, videoclipuri trucate, posibile incidente înscenate, șantaj și exploatarea sistemului electoral trucat. Vor mobiliza totul, pentru că au foarte mult de pierdut”, a spus Tarr.

Vorbind sâmbătă la congresul partidului Fidesz, Orbán l-a criticat dur pe Tisza, calificându-l drept un marionetă pro-UE.

„Dacă votați pentru Tisza sau DK [Coaliția Democratică Socială], votați împotriva propriului viitor. Tisza și DK vor îndeplini cerințele Bruxelles-ului fără să clipească. Nu uitați că șeful lui Tisza este Herr Weber, cel mai mare războinic al Europei”, a spus Orbán, referindu-se la șeful german al Partidului Popular European, Manfred Weber.

3. Cum și când au loc alegerile?

Alegerile naționale vor avea loc duminică, 12 aprilie (ziua coincide cu Paștele ortodox, în România, n.r.) . Alegătorii vor alege o nouă Adunare Națională de 199 de membri în conformitate cu sistemul electoral mixt al Ungariei, cu 106 deputați aleși în circumscripții uninominale și 93 din listele naționale ale partidelor.

Sondajul Politico arată că Tisza conduce cu 49% din voturi, înaintea Fidesz, cu 37% — partidul lui Orbán fiind în urmă de aproape un an.

Deși perioada oficială de campanie începe pe 21 februarie, cursa electorală este în plină desfășurare de câteva luni.

Alte partide notabile în cursă sunt Coaliția Democratică (DK), mișcarea de extremă dreapta Mi Hazánk (Patria noastră) și satiricul Partid al Câinelui cu Două Cozi (MKKP), creat în mare parte pentru a ridiculiza politicile lui Orbán. Însă acestea luptă pentru supraviețuire, deoarece s-ar putea să nu atingă pragul de susținere necesar pentru a câștiga locuri în parlament, ceea ce înseamnă că legislativul maghiar ar putea fi controlat exclusiv de două partide de dreapta.

4. Pot fi libere și corecte aceste alegeri?

Contracandidații partidului de guvernământ se confruntă cu un sistem conceput pentru a favoriza Fidesz. În 2011, guvernul Orbán a redesenat circumscripțiile electorale și a revizuit sistemul de vot pentru a-și maximiza șansele de a câștiga locuri.

„Nu există o interferență directă în actul votului în sine, dar mediul concurențial mai larg – atât în ceea ce privește regulile instituționale, cât și accesul la resurse – este puternic în favoarea partidelor de guvernământ”, a declarat analistul politic Márton Bene de la Institutul de Științe Politice TK din Budapesta.

Pe lângă controlul asupra a aproximativ 80% din piața mass-media, guvernul permite etnicilor maghiari din țările vecine (care tind să favorizeze Fidesz) să voteze prin corespondență, în timp ce cei care locuiesc în străinătate și și-au păstrat adresele maghiare trebuie să se deplaseze la ambasade pentru a-și exprima votul.

„O parte beneficiază de acces la toate resursele statului, în timp ce adversarul nu primește finanțare publică pentru campanie și nu are practic nicio prezență în mass-media controlată de stat”, a declarat politologul Rudolf Metz de la Institutul TK, adăugând că acest dezechilibru este parțial compensat în sfera digitală.

Dar chiar și condițiile inechitabile nu exclud o victorie a lui Magyar, spune Bene, atâta timp cât integritatea procesului de vot este păstrată.

5. Cât de mult s-ar schimba lucrurile dacă Magyar va câștiga?

Establishmentul de la Bruxelles se roagă ca Magyar să câștige, sperând că un guvern condus de Tisza va aprofunda legăturile cu UE.

Liderul centrist Hayer a declarat că partidul său susține „orice candidat care va promova valorile pro-europene și care va fi capabil să-l învingă” pe actualul prim-ministru maghiar.

Liderul conservator Weber l-a primit rapid pe Tisza în familia de centru-dreapta pentru a-și asigura influența la Budapesta și pentru a le oferi resurse pentru a-și dezvolta platforma electorală. El l-a prezentat în repetate rânduri pe Magyar ca fiind omul care va salva Ungaria de Orbán.

Deși este considerat un potențial constructor de punți pentru relația tensionată dintre Bruxelles și Budapesta, Magyar nu este în niciun caz un susținător neclintit al UE. El a fost evaziv în privința Bruxelles-ului, considerând că orice apropiere ar putea fi folosită de Orbán împotriva lui. Într-un interviu acordat Politico în octombrie 2024, el a declarat: „Cu siguranță nu credem într-un superstat european”.

Pe plan intern, Tarr – numărul 2 al lui Tisza – a declarat pentru Politico că partidul dorește „să mențină gardul de frontieră, să se opună cotelor obligatorii de migrație și aderării accelerate a Ucrainei, să urmărească pacea, să combată propaganda rusă, să consolideze V4 [Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia] și Europa Centrală fără a fi băiatul rău al Europei”.

Acest lucru reflectă prognoza politologului Metz, care a afirmat că o victorie a lui Magyar „nu ar însemna o schimbare radicală sau o întoarcere la un trecut idealizat”.

„Rolul Ungariei ca perturbator permanent al UE ar dispărea probabil, nu pentru că interesele naționale ar dispărea, ci pentru că acestea ar fi urmărite prin negocieri și angajament instituțional, mai degrabă decât prin politici constante de veto și conflicte simbolice”, a adăugat Metz.

Analiștii au avertizat, de asemenea, că schimbările la nivel intern ar putea fi lente. Zoltán Vasali, de la Universitatea Milton Friedman, a declarat că demontarea sistemului actual ar fi „o provocare din punct de vedere juridic și instituțional”.

„Organismele constituționale de bază își vor păstra mandatele după alegerile viitoare, iar pozițiile cheie vor rămâne ocupate de persoane aliniate actualului guvern, limitând schimbările pe termen scurt”, a spus Vasali.

Amploarea victoriei maghiare ar putea fi decisivă. O majoritate parlamentară de două treimi, care ar permite noului guvern să modifice constituția, ar fi „un factor decisiv”, a spus Metz.

„Ar conferi guvernului Magyar capacitatea juridică de a restabili elementele esențiale ale statului de drept, de a reconstrui sistemul de control și echilibru și de a introduce garanții, cum ar fi limitarea mandatelor pentru funcțiile cheie”, a spus el.

Kinga Gál, liderul Fidesz în Parlamentul European, nu a răspuns la solicitarea Politico pentru comentarii.

