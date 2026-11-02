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Iotova, pe cale să devină prima femeie președinte aleasă în Bulgaria. Ghiurov și-a recunoscut înfrângerea. Ce mesaje au transmis

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Iliana Iotova
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Radev şi Iotova, mesaje de triumf

Iliana Iotova, susținută de fostul președinte bulgar Rumen Radev, considerat apropiat de Kremlin, este pe cale să devină prima femeie aleasă în funcția de președinte al țării. După victorie, Radev a declarat că bulgarii au ales „viitorul”, în timp ce Iotova i-a mulțumit pentru sprijin, afirmând că nu ar fi reușit fără el.

Andrei Ghiurov a declarat, duminică seară, recunoscându-şi înfrângerea, că societatea bulgară trebuie să caute unitatea, nu diviziunea, subliniind totodată că responsabilitatea sa politică va continua, notează Novinite, potrivit News.ro. 

Ghiurov a mulţumit cetăţenilor care au votat, inclusiv celor care au susţinut alţi candidaţi, precum şi familiei sale, colegului său de campanie pentru funcţia de vicepreşedinte, Georgi Kandev, comitetului de iniţiativă şi partidelor politice care au susţinut lista lor electorală. De asemenea, i-a felicitat pe câştigătorii alegerilor.

Adresându-se susţinătorilor care ar putea fi dezamăgiţi de rezultat, el a afirmat că eforturile lor nu au fost în zadar şi că lucrurile bune abia urmează. „Am creat o platformă cu adevărat bună, pe care se poate construi în continuare”, a spus Ghiurov.

El a subliniat că sfârşitul campaniei nu înseamnă sfârşitul responsabilităţilor lor. „Trebuie să tragem statul la răspundere, pentru că acesta ar trebui să lucreze în folosul cetăţenilor bulgari”, a afirmat el.

Ghiurov a recunoscut că nu se aşteptase la o diferenţă atât de mare şi a declarat că echipa sa va examina mai întâi datele înainte de a efectua propria analiză. El a acceptat rezultatul, în ciuda discrepanţelor dintre sondajele la ieşirea de la urne şi numărările paralele ale voturilor, adăugând că obiectivul iniţial al campaniei, acela de a-şi extinde sprijinul, fusese atins.

„Aşa au votat cetăţenii bulgari”, a spus el, subliniind că rezultatele trebuie acceptate aşa cum sunt.

Întrebat de NOVA dacă diferenţa dintre el şi Iliana Iotova reprezintă un eşec, Ghiurov a răspuns că este prea devreme pentru a trage concluzii înainte de a analiza cifrele. El a adăugat că echipa sa nu luase încă în considerare ce se va întâmpla după alegeri şi că prioritatea imediată era analizarea rezultatelor.

El a atribuit înfrângerea eşecului campaniei sale de a stabili agenda în jurul problemelor ridicate în cadrul întâlnirilor cu cetăţenii. Cu toate acestea, el a afirmat că campania şi-a atins scopul de a oferi o alternativă pentru Bulgaria, rezultatele din primul tur demonstrând că a reuşit să ajungă la un public mai larg.

„Lupta nu se încheie odată cu aceste alegeri”, a mai spus Kandev, felicitându-i pe câştigători şi îndemnând cetăţenii să rămână vigilenţi şi să verifice dacă promisiunile făcute în timpul campaniei au fost îndeplinite. El şi-a încheiat declaraţiile cu o rugăciune pentru Bulgaria.

Cele mai recente rezultate ale numărării paralele a voturilor, realizate de agenţiile de sondaje Trend şi Myara, au arătat că Iotova şi colegul său de listă, Kiril Valchev, se află în faţa lui Ghiurov şi Kandev cu aproape 20 de puncte procentuale. După procesarea integrală a eşantioanelor, Trend a estimat că tandemul câştigător a obţinut 58,1%, faţă de 38,9% pentru Ghiurov şi Kandev. Myara a anunţat 58,2% pentru Iotova şi Valchev şi 38,6% pentru adversarii lor.

Radev şi Iotova, mesaje de triumf

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev şi preşedinta Iliana Iotova şi-au exprimat bucuria prin mesaje de triumf, după al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, notează The Sofia Globe.

Iotova a fost candidata unui comitet de iniţiativă, dar cu sprijinul partidului „Bulgaria Progresistă” al lui Radev, care, în aprilie 2026, a obţinut o victorie decisivă în cadrul ultimelor alegeri parlamentare anticipate din Bulgaria.

Iotova şi-a construit campania pe mesaje privind o abordare bazată pe dialog cu Rusia lui Putin şi opoziţia faţă de ajutorul acordat Ucrainei, în timp ce adversarul său din turul al doilea, fostul prim-ministru interimar Andrei Ghiurov, a promovat o platformă pro-occidentală, pro-NATO şi pro-UE, transformând competiţia într-o alegere a electoratului bulgar între loialitatea faţă de autocraţia lui Putin – deja acuzat în faţa unui tribunal internaţional de crime de război în Ucraina – şi susţinerea lui Ghiurov pentru democraţia occidentală.

„Astăzi, bulgarii au ales viitorul în detrimentul trecutului. Au ales pacea, stabilitatea, au ales normalitatea. Au ales o perspectivă durabilă şi clară”, a declarat Radev.

Radev a anunţat, în acelaşi timp, că nu mai există cale de întoarcere la „liniile de asamblare” şi la „umbrele trecutului din perioada de tranziţie”.

„Pentru noi, aceste alegeri confirmă corectitudinea cursului pe care l-am urmat şi ne încurajează să realizăm reforme şi mai decisive şi mai active”, a spus Radev, care, împreună cu guvernul său, a fost criticat într-o rezoluţie a Parlamentului European cu privire la răspunsurile sale la atacurile ruseşti asupra navelor civile din Marea Neagră.

Întrebat dacă se aşteaptă la nemulţumiri împotriva guvernului, Radev a răspuns: „Fiecare este liber să protesteze împotriva oricărui lucru. Oamenii protestează împotriva soarelui, oamenii protestează pentru plante, iar (fostul ministru al finanţelor, din opoziţia «Continuăm Schimbarea») Assen Vassilev va protesta până la capăt pentru buget, dar asta nu înseamnă că trebuie să organizăm alegeri la fiecare patru-cinci luni doar pentru că cineva a protestat.”

„Domnule Radev, nu aş fi reuşit fără dumneavoastră.” Acestea au fost primele cuvinte ale lui Iotova după primele rezultate ale turului doi.

Iotova a mulţumit, de asemenea, alegătorilor bulgari care s-au prezentat la urne şi şi-au exercitat dreptul de vot, precum şi tuturor celor care au susţinut lista lor electorală.

 „Vreau să le mulţumesc şi celor care nu ne-au susţinut, dar au ieşit astăzi la vot; votul lor înseamnă, de asemenea, foarte mult pentru noi, deoarece vom asculta ce ne-au transmis. Vreau să le mulţumesc şi cetăţenilor bulgari activi care au ieşit la vot, dar nu au susţinut pe nimeni; vom face o analiză foarte serioasă şi vom răspunde preocupărilor lor”, a adăugat ea, mulţumind totodată partidului „Bulgaria Progresistă” al lui Radev şi Partidului Socialist Bulgar pentru sprijinul acordat.

Editor : C.S.

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