Pensiile calculate greşit ar urma să fie corectate, a anunțat Minstrul Muncii, Florin Manole, la Antena 3 CNN. Anunțul apare după un raport al Curții de Conturi din luna septembrie, care a constatat că 2,2 milioane de pensii au fost recalculate în mod eronat. Persoane decedate au continuat să își primească banii, iar pensia de urmaș a fost acordată, deși beneficiarii nu mai îndeplineau condițiile legale.

Florin Manole, ministrul Muncii: „A fost o majoră greșeală de comunicare. Metodologia a fost că s-a evaluat un eșantion și s-au găsit niște probleme, după care s-a făcut o extrapolare.

Noi, în primul rând, trebuie să căutăm toate greșelile, și le vom căuta și le vom corecta. Dar trebuie să le spunem pensionarilor că nu e vorba de milioane de pensii.

Noua președintă se va pregăti și va avea o ieșire publică care să clarifice, pentru că, într-adevăr, pensionarii sunt alertați și e dreptul lor să se îngrijoreze, că e vorba despre veniturile lor”.

Casa Națională de Pensii Publice a transmis, după apariția informațiilor potrivit cărora aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit, că cifra a fost obținută pe baza datelor analizate de auditorii Curții de Conturi, iar CNPP subliniază: „O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit.”

Editor : A.C.