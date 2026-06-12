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Comisia Europeană primește o nouă lovitură în disputa privind transparența contractelor pentru vaccinurile COVID

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Ukraine. 27th Dec, 2020. In this photo illustration a medical syringe and small toy figures of people are seen in front of the EU flag. The European Union start COVID-19 coronavirus vaccination from 27 December 2020, reportedly by media. Credit: SOPA Imag
O seringă și siluetele unor persoane pe fundalul steagului Uniunii Europene. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un avocat general al Curții de Justiție a Uniunii Europene a apreciat că executivul european ar fi trebuit să ofere publicului acces la mai multe informații despre contractele de milioane de euro pentru vaccinurile anti-COVID. Opinia sa reprezintă un nou obstacol pentru Comisia Europeană în disputa privind transparența negocierilor cu producătorii de vaccinuri, după controversa cunoscută sub numele de „Pfizergate”.

Comisia Europeană ar fi trebuit să fie mai transparentă față de public în privința contractelor de milioane de euro pentru vaccinurile anti-COVID, a apreciat un consilier al Curții de Justiție a Uniunii Europene, relatează POLITICO.

Avocatul general Athanasios Rantos a declarat că este imposibil de stabilit dacă funcționarii Comisiei care au negociat aceste contracte cu producătorii de medicamente au fost imparțiali, în condițiile în care executivul european a publicat doar „versiuni anonimizate ale declarațiilor privind absența conflictelor de interese”.

Avocații Comisiei au susținut în fața Curții de Justiție a UE că dezvăluirea identității persoanelor implicate în negocierea contractelor le-ar fi putut expune la abuzuri din partea „conspiraționiștilor”.

O „lipsă de încredere” în legătură cu aceste contracte ar fi putut conduce la hărțuire „fizică sau psihologică” a oficialilor europeni, a declarat avocatul Comisiei, Antonios Bouchagiar, în cadrul unei audieri desfășurate în martie la Luxemburg.

Cazul a ajuns la cea mai înaltă instanță a UE după ce Comisia Europeană a contestat o decizie pronunțată în 2024 de Tribunalul Uniunii Europene, instanță inferioară, care a stabilit că executivul european ar fi trebuit să furnizeze mai multe informații despre contractele extrem de valoroase și despre persoanele care le-au negociat, în urma unei solicitări formulate de eurodeputați din grupul Verzilor și de membri ai publicului.

În perioada de vârf a pandemiei de COVID-19, în anii 2020 și 2021, Comisia a semnat șase acorduri de achiziție anticipată cu companii farmaceutice, angajându-se să cumpere un număr stabilit de doze de vaccin pentru cetățenii europeni, ca parte a strategiei comune a Uniunii Europene de combatere a virusului.

Eurodeputații verzi au susținut că publicul are dreptul să cunoască mai multe detalii despre modul în care au fost negociate aceste contracte, în valoare de milioane de euro.

Atunci când au solicitat acces la documente, Comisia a publicat versiuni redactate ale acestora, eliminând numele persoanelor implicate în negocieri, precum și anumite clauze contractuale.

Eurodeputații verzi au dat în judecată Comisia Europeană, la fel ca peste 3.000 de cetățeni, dintre care mulți erau sceptici față de abordarea UE în timpul pandemiei, iar unii se opuneau politicilor de vaccinare în masă.

Opinia emisă joi nu este obligatorie din punct de vedere juridic, însă va influența decizia finală a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Data pronunțării hotărârii nu a fost încă stabilită.

Aceasta reprezintă o nouă lovitură pentru Comisia Europeană într-un litigiu privind accesul la documente. Anul trecut, Tribunalul UE a decis că executivul european a greșit atunci când a refuzat să dezvăluie mesajele text schimbate între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul executiv al Pfizer, într-un caz devenit cunoscut sub numele de „Pfizergate”.

Dezbaterea privind transparența contractelor pentru vaccinurile COVID are loc într-un moment în care România se confruntă cu consecințele financiare ale acordurilor încheiate în perioada pandemiei. Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a anunțat joi că statul român a primit notificarea oficială privind plata a peste 3,4 miliarde de lei către Pfizer, după pierderea în primă instanță a litigiului legat de vaccinurile anti-COVID.

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Editor : M.I.

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