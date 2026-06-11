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News Alert A venit nota de plată în procesul vaccinurilor COVID-19 de la Pfizer. Miniștrii Cseke și Nazare explică ce soluții există

Carla Tănasie Data actualizării: Data publicării:
pfizer
Din articol
„Cea mai mare daună produsă bugetului în urma unui proces”

România a primit notificarea oficială care atestă că trebuie să plătească în următoarele două luni peste 3,4 miliarde de lei către compania Pfizer, după ce a pierdut în primă instanță procesul vaccinurilor COVID-19 cu compania farmaceutică. Anunțul a fost făcut joi, 11 iunie, de ministrul Sănătății, Cseke Attila. Guvernul, prin intermediul miniștrilor de Finanțe și al Sănătății, încearcă să găsească formule în așa fel încât această sumă, care reprezintă 0,2% din PIB, să nu fie plătită într-o singură tranșă, după cum a subliniat și Alexandru Nazare într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24.

În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, 11 iunie, ministrul interimar la Sănătății, Cseke Attila, a anunțat că Ministerul Sănătății a primit notificarea oficială prin care Pfizer cere, conform deciziei instanței belgiene, 3,4 miliarde de lei din partea României. 

„Două luni sunt la dispoziție pentru plata sumei. Suma e undeva la 3,4 miliarde de lei, din care 3 miliarde valoarea vaccinurilor și restul sunt dobânzi și cheltuieli de judecată la zi”, a punctat ministrul interimar Cseke Attila.

Ministrul a mai subliniat că Guvernul lucrează la „posibilitatea de ameliorare a acelei situații în care România este obligată să plătească această sumă”.

„Suma e importantă, nu a fost prevăzută în Legea Bugetului și creează anumite probleme, provocări financiare în mod evident (...) E în interesul statului de a lucra la variante, de a le încerca pe toate (...) Trebuie să fim reținuți în declarații, pentru că discuțiile în public s-ar putea să nu ajute în ceea ce vrem să obținem”, a mai adăugat Cseke Attila.

„Cea mai mare daună produsă bugetului în urma unui proces”

Încercarea statului român de a eșalona plata celor 3,4 miliarde de lei către Pfizer a fost anunțată cu o zi în urmă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un interviu acordat Digi24 în exclusivitate.

Potrivit ministrului de Finanțe, suma pe care România trebuie să o plătească în urma acestui proces reprezintă 0,2% din PIB. Recent, Guvernul a plătit taxa de timbru, în valoare de 90 de milioane de lei.

„Evident că ipostaza în care n-am plăti toată suma odată ar fi o ipostază mult mai bună (...) O astfel de sumă de plătit anul ăsta este foarte mare, 0,2% din PIB de acomodat în acest an este o sumă importantă”, a punctat Nazare.

Potrivit ministrului, este „cea mai mare daună produsă până acum la bugetul de stat în urma unui proces”.

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Chiar dacă procesul a trecut de prima instanță și urmează apelul, Alexandru Nazare a mai menționat că România trebuie să pună cei 3,4 miliarde de lei într-un cont separat.

Ministrul spera ca notificarea să vină mai târziu, cât mai aproape de termenul limită din PNRR (final de august) și de rectificarea bugetară de la finalul verii.

„Acela va fi momentul în care vom face o evaluare foarte clară a surselor potențiale de finanțare și cum gestionăm ultimele luni ale anului, astfel încât, da, în ipostaza în care întreaga sumă e plătită anul ăsta, să nu ne afecteze țintele stabilite pentru 2026”, a mai adăugat Alexandru Nazare, în interviul susținut înainte ca notificarea oficială să ajungă la Ministerul Sănătății. 

În același timp, Guvernul României negociază cu compania farmaceutică în așa fel încât să obțină medicamente în schimbul acestei sume. 

„Nu pot să vă spun astăzi ce șanse vom avea în privința acestei solicitări, dat fiind că ea vine la final, după ce avem un verdict în care am pierdut. Facem tot posibilul astfel încât să obținem un rezultat al negocierii care să ne avantajeze într-o măsură cât mai mare”, a menționat ministrul de Finanțe în interviul acordat Digi24.

Editor : Matthew Garvey

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