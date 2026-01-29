Live TV

Furtuna Kristin a făcut prăpăd în Portugalia: 5 morți și 850.000 de oameni fără electricitate. Case distruse și copaci doborâți de vânt

Data publicării:
Furtună puternică în Portugalia. Sursa: Profimedia
Persoane lovite de copacii doborâți de vânt

Portugalia se confruntă joi cu vreme extremă. O furtună a produs victime și pagube uriașe în centrul și nordul țării: cel puțin cinci oameni au murit iar peste 850.000 de persoane au rămas fără alimentare cu energie electrică. Furtuna Kristin a adus ploi torențiale și vânt de aproape 180 de kilometri pe oră. Rafalele violente au lăsat mai multe case fără acoperișuri și au pus la pământ zeci de copaci, stâlpi electrici și o roată dintr-un parc de distracții, anunță BBC.

Furtuna Kristin a făcut ravagii în Portugalia. Sursa foto: Profimedia
Furtuna Kristin a făcut ravagii în Portugalia. Sursa foto: Profimedia
Portugalia a fost lovită de o serie de furtuni în ultimele zile, inclusiv una în weekend, în care un bărbat a murit după ce mașina sa a fost luată de ape.

Ploile torențiale și rafalele de vânt de până la 180 de kilometri pe oră au provocat peste 3.000 de incidente legate de vreme în întreaga țară, au declarat autoritățile de protecție civilă.

Vânt puternic a fost înregistrat la baza aeriană Monte Real din Leiria, unde au avut loc rafale de 178 km/oră, înainte ca echipamentul de monitorizare să fie distrus. Oficialii au declarat că locul respectiv a fost probabil punctul de intrare al furtunii în Portugalia continentală.

Furtuna, pe care guvernul a descris-o drept un „eveniment climatic extrem”, a dus la închiderea școlilor, avarierea clădirilor și perturbarea gravă a traficului.

În orașul de coastă Figueira da Foz, o roată gigantică s-a răsturnat, iar mai multe vehicule au fost lovite când o parte din acoperișul unei clădiri a fost smuls.

Peste 850.000 de persoane au rămas fără energie electrică miercuri, potrivit distribuitorului de energie electrică E-Redes.

Persoane lovite de copacii doborâți de vânt

Agenția pentru protecție civilă (ANEPC) a raportat că trei persoane au murit în districtul central Leiria, una dintre zonele cele mai grav afectate.

În Leira, o persoană a fost lovită de o tablă de metal, iar alta a rămas blocată în structura unei case, potrivit oficialilor. Presa locală a informat că un bărbat din Vila Franca de Xira a murit după ce un copac i-a lovit mașina. Au existat, de asemenea, rapoarte privind un deces în zona Marinha Grande.

Mai multe râuri au ieșit din matcă și au fost semnalate și alunecări de teren. Transporturile au fost și ele afectate. Mai multe căi ferate, dar și autostrada principală care face legătura între Lisabona și nordul țării, au fost blocate. 

Zece zone de coastă au fost plasate miercuri sub avertizare cod roșu din cauza condițiilor maritime periculoase, valurile fiind prognozate să atingă până la 14 metri, potrivit Institutului Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA).

Între timp, primarul orașului Leiria, Goncalo Lopes, a îndemnat guvernul să declare starea de urgență.

„Spațiile publice sunt distruse”, a declarat el reporterilor. „Va necesita eforturi foarte mari de reconstrucție în lunile următoare. Impactul este similar cu cel pe care l-ar avea o bombă în orașul nostru”.

