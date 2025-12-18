Live TV

Țara din UE cu cele mai supraevaluate locuințe: Comisia Europeană avertizează că prețurile cresc mult mai rapid decât veniturile

Data publicării:
Sunny Overlook of the City , Lisbon, Portugal
Tot mai mulți europeni întâmpină dificultăți în a-și asigura o locuință. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Planul Comisiei Europene pentru locuințe

Accesul la locuințe se deteriorează accelerat într-o țară din Uniunea Europeană, unde prețurile sunt considerate cele mai supraevaluate din blocul comunitar, potrivit unei evaluări a Comisiei Europene, care avertizează că ritmul de creștere al prețurilor depășește cu mult evoluția veniturilor populației.

Accesibilitatea locuințelor se deteriorează în întreaga Europă, însă Portugalia a devenit țara din UE cu cele mai supraevaluate prețuri la proprietăți, scrie Euronews. Comisia Europeană estimează că supraevaluarea medie a prețurilor locuințelor din Portugalia este mai mare cu aproximativ 25%, „depășind alte piețe imobiliare” din blocul comunitar.

„Comisia estimează că supraevaluarea medie este cea mai semnificativă în Portugalia, de aproximativ 25%, depășind alte piețe imobiliare supraîncălzite din Suedia, Austria sau Letonia”, se arată într-un raport care însoțește inițiativa Comisiei Europene privind accesibilitatea locuințelor.

CE avertizează că prețurile cresc mult mai rapid decât pot ține pasul veniturile populației. „Creșterea prețurilor a fost mai puternică decât creșterea veniturilor, reducând accesibilitatea pentru potențialii cumpărători, cu diferențe marcate între țări”, se precizează în raport.

„Țările cu cele mai mari creșteri ale raportului PTI (raport preț–venit) în ultimul deceniu au fost Portugalia, Țările de Jos, Ungaria, Luxemburg, Irlanda, Cehia și Austria, cu rapoarte PTI cu peste 20% mai mari decât acum zece ani”, arată datele. Raportul PTI (price-to-income) este un indicator standard utilizat pentru a evalua cât de scump este ceva în raport cu veniturile populației.

După un deceniu în care prețurile medii ale locuințelor au crescut cu peste 60%, iar chiriile cu peste 20%, tot mai mulți europeni întâmpină dificultăți în a-și asigura o locuință. Comisia avertizează că această criză restricționează mobilitatea forței de muncă, limitează accesul la educație și amână formarea familiilor, cu consecințe mai largi asupra competitivității economice a UE și asupra coeziunii sociale.

Planul Comisiei Europene pentru locuințe

Potrivit Comisiei Europene, noul plan este conceput pentru a crește oferta de locuințe, a încuraja investițiile și reformele, a aborda impactul închirierilor pe termen scurt în zonele afectate de penuria de locuințe și a oferi sprijin țintit celor mai afectați de criză. Strategia pune un accent deosebit pe tineri, studenți, lucrători esențiali și gospodării cu venituri reduse, precum și pe alte grupuri vulnerabile.

De asemenea, prevede o cooperare mai strânsă cu autoritățile naționale pentru a aborda obstacolele structurale, precum blocajele din construcții și presiunile asupra locuințelor din zonele turistice puternic saturate de cazare pe termen scurt.

„Comisia va colabora cu autoritățile naționale, regionale și locale pentru a simplifica regulile și procedurile care restricționează oferta de locuințe, cu un accent deosebit pe planificare și autorizare”, se arată în comunicat.

Comisarul european pentru locuințe, Dan Jørgensen, a declarat că Bruxellesul este angajat să identifice speculațiile și să promoveze corectitudinea pieței, ca parte a primului plan european pentru locuințe accesibile: „Locuințele reprezintă o preocupare majoră. Ne confruntăm cu o criză a locuințelor și, în consecință, cu o criză socială”.

Printre măsurile anunțate se numără revizuirea regulilor privind ajutoarele de stat, pentru a permite guvernelor să sprijine proiecte de locuințe sociale și accesibile fără notificare și autorizare prealabilă. Până acum, locuințele erau eligibile pentru ajutoare de stat doar în cazul unor proiecte limitate, destinate exclusiv celor mai nevoiași.

Citește și Comisia Europeană ia măsuri pentru ca locuințele să se ieftinească. Schimbări majore în regulile ajutoarelor de stat

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Călin Georgescu.
5
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Digi Sport
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin pictured with the head of SVR intelligence service Sergei Naryshkin
Șeful spionajului lui Putin atacă UE în plin proces de pace: „Victoria luminii lumii ruse asupra întunericului neonazismului european”
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
„Nu plecăm fără o soluție”. Zi crucială pentru viitorul Ucrainei: liderii europeni decid cum vor face rost de bani pentru Kiev
Soldați ucraineni pe front.
Finanțarea Ucrainei din active rusești, pe agenda de astăzi a liderilor UE. Volodimir Zelenski: Nu vom putea rămâne puternici economic
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
O femeie din Alba a păcălit un broker imobiliar că este descendenta unei familii nobiliare bogate din Ungaria
Recomandările redacţiei
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
Belgium Europe Summit
Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Proteste violente: 10.000...
Cotton harvest from field
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA...
marius calota
Primele declarații ale presupusului iubit al Rodicăi Stănoiu: „Nu s-a...
Ultimele știri
Israelul a încheiat cu Germania un acord major pentru furnizarea de echipamente militare
Guvernul acordă ajutoare de urgență de peste 3,6 milioane lei. Bani pentru victimele incendiilor și ale fenomenelor meteo extreme
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care sunt țările care se opun
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
Afacerea în care Gică Popescu a investit peste 70 de milioane de euro. Fostul internațional român ar putea da...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Lumea fotbalului, zguduită de o crimă cu sânge rece! Imagini cutremurătoare cu jucătorul de națională...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Cine poate folosi uscătorul din scara unui bloc: puţini locatari ţin cont de legea actuală
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia...
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...