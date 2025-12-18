Țara din UE cu cele mai supraevaluate locuințe: Comisia Europeană avertizează că prețurile cresc mult mai rapid decât veniturile

Accesul la locuințe se deteriorează accelerat într-o țară din Uniunea Europeană, unde prețurile sunt considerate cele mai supraevaluate din blocul comunitar, potrivit unei evaluări a Comisiei Europene, care avertizează că ritmul de creștere al prețurilor depășește cu mult evoluția veniturilor populației.

Accesibilitatea locuințelor se deteriorează în întreaga Europă, însă Portugalia a devenit țara din UE cu cele mai supraevaluate prețuri la proprietăți, scrie Euronews. Comisia Europeană estimează că supraevaluarea medie a prețurilor locuințelor din Portugalia este mai mare cu aproximativ 25%, „depășind alte piețe imobiliare” din blocul comunitar.

„Comisia estimează că supraevaluarea medie este cea mai semnificativă în Portugalia, de aproximativ 25%, depășind alte piețe imobiliare supraîncălzite din Suedia, Austria sau Letonia”, se arată într-un raport care însoțește inițiativa Comisiei Europene privind accesibilitatea locuințelor.

CE avertizează că prețurile cresc mult mai rapid decât pot ține pasul veniturile populației. „Creșterea prețurilor a fost mai puternică decât creșterea veniturilor, reducând accesibilitatea pentru potențialii cumpărători, cu diferențe marcate între țări”, se precizează în raport.

„Țările cu cele mai mari creșteri ale raportului PTI (raport preț–venit) în ultimul deceniu au fost Portugalia, Țările de Jos, Ungaria, Luxemburg, Irlanda, Cehia și Austria, cu rapoarte PTI cu peste 20% mai mari decât acum zece ani”, arată datele. Raportul PTI (price-to-income) este un indicator standard utilizat pentru a evalua cât de scump este ceva în raport cu veniturile populației.

După un deceniu în care prețurile medii ale locuințelor au crescut cu peste 60%, iar chiriile cu peste 20%, tot mai mulți europeni întâmpină dificultăți în a-și asigura o locuință. Comisia avertizează că această criză restricționează mobilitatea forței de muncă, limitează accesul la educație și amână formarea familiilor, cu consecințe mai largi asupra competitivității economice a UE și asupra coeziunii sociale.

Planul Comisiei Europene pentru locuințe

Potrivit Comisiei Europene, noul plan este conceput pentru a crește oferta de locuințe, a încuraja investițiile și reformele, a aborda impactul închirierilor pe termen scurt în zonele afectate de penuria de locuințe și a oferi sprijin țintit celor mai afectați de criză. Strategia pune un accent deosebit pe tineri, studenți, lucrători esențiali și gospodării cu venituri reduse, precum și pe alte grupuri vulnerabile.

De asemenea, prevede o cooperare mai strânsă cu autoritățile naționale pentru a aborda obstacolele structurale, precum blocajele din construcții și presiunile asupra locuințelor din zonele turistice puternic saturate de cazare pe termen scurt.

„Comisia va colabora cu autoritățile naționale, regionale și locale pentru a simplifica regulile și procedurile care restricționează oferta de locuințe, cu un accent deosebit pe planificare și autorizare”, se arată în comunicat.

Comisarul european pentru locuințe, Dan Jørgensen, a declarat că Bruxellesul este angajat să identifice speculațiile și să promoveze corectitudinea pieței, ca parte a primului plan european pentru locuințe accesibile: „Locuințele reprezintă o preocupare majoră. Ne confruntăm cu o criză a locuințelor și, în consecință, cu o criză socială”.

Printre măsurile anunțate se numără revizuirea regulilor privind ajutoarele de stat, pentru a permite guvernelor să sprijine proiecte de locuințe sociale și accesibile fără notificare și autorizare prealabilă. Până acum, locuințele erau eligibile pentru ajutoare de stat doar în cazul unor proiecte limitate, destinate exclusiv celor mai nevoiași.

Editor : M.I.