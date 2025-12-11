Portugalia, afectată de prima greva generală din ultimii 12 ani. Până și operațiile au fost amânate în spitale

Zeci de zboruri și trenuri au fost anulate, școlile închise și intervenții chirurgicale amânate în spitale din Portugalia, în contextul în care cele două principale federații sindicale organizează o grevă generală împotriva unor reforme fără precedent în domeniul muncii, relatează BBC.

Transportul public a funcționat la capacitate minimă în multe zone, iar sindicatele au declarat că și colectarea gunoiului a fost întreruptă pe fondul grevei de joi.

Ultima dată când CGTP și UGT și-au unit forțele a fost în timpul crizei datoriilor din zona euro din 2013, când mai multe instituții internaționale au cerut reduceri ale salariilor și pensiilor ca parte a planului de salvare a Portugaliei.

După 12 ani, economia Portugaliei a devenit cea mai rapidă din zona euro în ultimele luni, dar prim-ministrul Luís Montenegro afirmă că este încă necesar să se combată „rigiditățile” de pe piața muncii, „astfel încât companiile să poată fi mai profitabile, iar lucrătorii să aibă salarii mai bune”.

„Nu voi renunța la ideea de a avea o țară cu ambiția de a fi în frunte, de a fi în avangarda Europei”, a declarat acesta.

Cu toate acestea, Montenegro pare să fi fost surprins de intensitatea reacțiilor împotriva planurilor guvernului său minoritar de centru-dreapta: unul dintre deputații săi social-democrați face parte din conducerea UGT și chiar el a votat pentru grevă.

Primul ministru a modificat unele propuneri după ce a convocat federația la discuții la sfârșitul lunii trecute, dar este clar că acest lucru nu a fost suficient.

Printre cele mai controversate dintre cele peste 100 de propuneri se numără:

permiterea angajatorilor să prelungească contractele temporare ani de zile

ridicarea interdicției de a concedia lucrători și de a-i reangaja imediat în mod indirect prin externalizare

eliminarea obligației de a reangaja lucrătorii care au fost concediați în mod abuziv.

Tinerii portughezi în vârstă de 20 de ani sunt cei mai afectați de aceste schimbări, iar opiniile sunt destul de împărțite.

Coaliția de guvernare nu are majoritate în Parlament și caută sprijin pentru proiectul de lege nu numai din partea micului partid liberal IL, ci și din partea partidului de extremă dreapta Chega, care, de la alegerile generale din mai, este al doilea partid ca mărime.

Liderul acesteia, André Ventura, și-a exprimat rezervele cu privire la modul în care unele măsuri ar putea afecta viața de familie, dar pare deschis la negocieri.

Înainte de alegeri, Montenegro a exclus orice acord cu Chega, iar sindicatele și al treilea partid ca mărime, Socialiștii, spun că masca prim-ministrului a căzut.

Ei avertizează, de asemenea, că politicienii de dreapta vor să modifice Constituția Portugaliei din 1976 pentru a slăbi garanțiile de angajare considerate printre cele mai puternice din Europa.

În cadrul sistemului semi-prezidențial al Portugaliei, șeful statului poate refuza să semneze proiectele de lege aprobate de Parlament. Proiectele de lege pot fi trimise Curții Constituționale pentru revizuire sau președintele poate exercita dreptul de veto care, deși poate fi anulat de majoritatea deputaților aleși, întârzie procesul, asigurând continuarea discuțiilor.

Având în vedere că Guvernul dorește să modifice în mod semnificativ Codul Muncii, o astfel de examinare ar putea alimenta neliniștea alegătorilor cu privire la radicalismul său, mai ales că aceste planuri nu figurau în programul electoral al coaliției.

Editor : M.C