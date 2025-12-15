Live TV

Video Inundații puternice în regiunea Valencia, unde trăiesc zeci de mii de români. Cod roșu de furtună în estul Spaniei

inundatii spania
Foto: capturi video/ X

Inundații puternice au avut loc în estul Peninsulei Iberice, în regiunea Valencia. Furtuna Emilia a adus cantități uriașe de apă. Au fost mii de intervenții ale pompierilor pentru a ajuta oameni prinși în mijlocul apelor, anunță Digi24. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, din cauza riscurilor generate de fenomenele meteo extreme.

 

Întregul teritoriu al Spaniei se află sub avertisment de ploi abundente și risc de inundații, anunță corespondentul Digi24 în Peninsula Iberică.

Noaptea trecută a fost foarte grea pentru locuitorii din estul peninsulei, mai ales pentru cei din zona Murcia, Valencia și Castellon. Au căzut chiar și 120 de litri pe metru pătrat în multe locuri și punctual s-a ajuns și la 180 de litri pe metru pătrat acumulat. Au ieșit mai multe râuri din matcă, au fost inundate străzile orașului și au fost înregistrate mii de intervenții ale pompierilor, nevoiți să salveze cu bărcile, de multe ori, oameni surprinși de ape în mașini sau locuințe.

Încă se lucrează pentru a scoate apa din casele multora dintre locuitorii acestor regiuni, anunță corespondentul Digi24.

O situație deosebită a fost în orașul Villarreal, unde un cartier întreg a fost inundat. Locuitorii pur și simplu nu au mai putut să iasă din locuințe. De altfel, școlile au fost închise în majoritatea acestor regiuni.

O situație complicată a fost înregistrată și în insulele Canare. Vântul puternic a iscat valuri chiar și de opt metri înălțime.

Citește și Victimele inundațiilor catastrofale din Valencia, comemorate. 229 de oameni au murit anul trecut în urma revărsării apelor

