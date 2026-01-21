Live TV

Germania și Slovenia se opun aderării la „Consiliul de Pace” al lui Donald Trump. Cum și-au motivat opțiunea pentru boicot

Data actualizării: Data publicării:
friedrich merz face declaratii
Freidrich Merz.Foto: Profimedia

Guvernul german se opune aderării ţării la „Consiliul de Paceal preşedintelui american Donald Trump, deoarece acesta riscă să submineze Organizaţia Naţiunilor Unite, a relatat miercuri revista germană Spiegel, citând un document al Ministerului de Externe de la Berlin, transmite Reuters. Nici Slovenia nu va accepta o invitaţie de la Trump de a se alătura „Consiliului pentru pace”, a anunţat miercuri seară premierul sloven Robert Golob.

În acelaşi timp, guvernul german nu este de acord cu puterile predeterminate” de care ar urma să beneficieze liderul de la Casa Albă în cadrul acestei iniţiative, a mai consemnat Spiegel, citând acelaşi document, o notă internă pregătită weekendul trecut pentru o reuniune a ambasadorilor Uniunii Europene.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat luni că Berlinul va examina ce contribuţie ar putea aduce la „Consiliul de Pace” al lui Trump.

„Principala îngrijorare este că mandatul este prea larg şi ar putea submina periculos ordinea internaţională bazată pe Carta Naţiunilor Unite”, a declarat și premierul Sloveniei, Robert Golob, citat de portalul de ştiri N1.

„Deşi găsim lăudabilă orice iniţiativă ce poate calma situaţia din Orientul Mijlociu, această invitaţie încalcă în mod periculos ordinea internaţională mai largă şi nu doar pacificarea în Gaza”, a subliniat el.

La finalul săptămânii trecute, mai multe ţări au anunţat că au primit invitaţii pentru a face parte din noua iniţiativă, printre care Canada, Franţa şi Germania.

„Consiliul pentru pace este o organizaţie internaţională ce vizează promovarea stabilităţii, restabilirea unei guvernări fiabile şi legitime şi garantarea unei păci durabile în regiunile atinse sau ameninţate de conflicte”, se arată în preambulul textului de opt pagini trimis statelor invitate.

Textul insistă, printre altele, pe „necesitatea unei organizaţii de pace internaţionale mai agile şi mai eficace”.

Donald Trump ar urma să fie „primul preşedinte al Consiliului pentru pace, ale cărui puteri prevăzute sunt extrem de extinse: el va fi singurul abilitat să „invite” alţi şefi de stat şi de guvern să se alăture iniţiativei şi va putea revoca participarea lor în caz de „veto cu o majoritate de două treimi dintre statele membre”.

Fiecare stat exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani, cu excepţia statelor membre ce virează cel puţin 1 miliard de dolari în conturile 'Consiliului pentru pace' în timpul primului an ce urmează intrării în vigoare a Cartei, mai arată textul.

Unii aliaţi tradiţionali ai SUA au răspuns cu prudenţă invitaţiei adresate de Trump de a se alătura iniţiativei sale, în câteva cazuri au respins oferta lui Trump, dar alte ţări, inclusiv unele care au avut mult timp relaţii tensionate cu Washingtonul, cum ar fi Belarus, au acceptat.

Citește și:

Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la Davos. Ce ar face România dacă SUA ar cere ajutor țărilor din Europa

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
4
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Maria Zaharova
5
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1067749359
Trump: Consiliul Păcii ar putea înlocui Națiunile Unite. „ONU ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu”
Imagine sugestivă cu seceta din agricultură.
„Faliment global al apei”. ONU avertizează că lumea a ajuns la un „punct fără întoarcere”
Israel Palestinians UNRWA
Sediul agenţiei ONU din Ierusalimul de Est, demolat de Israel. UNRWA este interzisă de statul evreu
António Guterres
Șeful ONU acuză SUA că ignoră dreptul internațional: „Unii vor să înlocuiască puterea legii cu legea puterii”
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
România, invitată în „Consiliul pentru Pace” inițiat de Trump. Cristian Diaconescu: Să vedem ce se dorește prin această construcție
Recomandările redacţiei
oana toiu
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la...
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune...
steagul sua si groenlanda
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
Ultimele știri
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie”
Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari”
Australian Open. Sorana Cîrstea o va înfrunta joi pe Naomi Osaka. Cu cine joacă Gabriela Ruse
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...