Live TV

Trump promovează o declarație a ONU privind „libertatea de exprimare”. Atac voalat la adresa reglementărilor UE

Data actualizării: Data publicării:
United Nations Building
Clădirea ONu din New York. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Acuzații de cenzură Proiectul circulă la Bruxelles

Casa Albă a condamnat în repetate rânduri normele UE care reglementează platformele online, calificându-le drept cenzură. Acum dorește ca întreaga lume să consemneze această critică în scris. Administrația Trump va profita de viitoarea Adunare Generală a ONU pentru a promova o declarație globală privind „libertatea de exprimare”, pe care legiuitorii europeni o consideră o aluzie nu tocmai subtilă la adresa reglementărilor UE în domeniul tehnologiei, scrie POLITICO.

POLITICO a obținut o versiune preliminară a declarației comune pe care SUA a început să o distribuie țărilor, în speranța că aceasta va fi semnată de șefii de guvern în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia reuniunii anuale a Națiunilor Unite din septembrie.

Versiunea documentului consultată de POLITICO denunță „noile legi” și „cadrele de reglementare” care, potrivit acestuia, pun în pericol libertatea de exprimare la nivel global în „țările cu tradiție democratică”.

Acuzații de cenzură

Casa Albă și aliații Partidului Republican au atacat în repetate rânduri normele din mai multe jurisdicții care reglementează platformele online, în special în Uniunea Europeană, susținând că acestea echivalează cu cenzura. Cel mai memorabil moment a fost când proaspăt alesul vicepreședinte al SUA, JD Vance, a declarat în februarie 2025 că cea mai mare amenințare pentru Europa nu era Rusia sau China, ci propriile sale acțiuni împotriva libertății de exprimare.

„Reacția instinctivă a administrației Trump de a prezenta orice reglementare din domeniul tehnologiei ca pe o cruciadă împotriva libertății de exprimare este teatru politic — o perdea de fum calculată, menită să distragă atenția de la adevărații cenzori: guvernul SUA și aliații săi corporatiști”, a declarat europarlamentarul german al Verzilor, Alexandre Geese, când i s-au arătat fragmente din declarație.

Semnatarii trebuie să se „angajeze” să „recunoască faptul că pedepsirea discursurilor presupuse a fi false”, precum „dezinformarea”, „informațiile eronate” sau „discursul de ură”, poate pune în pericol „libertatea de exprimare”, cu excepția cazului în care conținutul respectiv incită direct la violență.

Într-o postare de joi pe X, subsecretarul de Stat american pentru diplomație publică, Sarah Rogers, a declarat că a fost elaborat un proiect de document privind „libertatea de exprimare” în cadrul discuțiilor recente de la OCDE.

„Am redactat o declarație comună cu scopul de a promova transparența și de a stimula consensul. Declarația este menită să fie o expresie a curtoaziei și a valorilor comune, precum și o sursă de orientare interpretativă pentru companiile americane din domeniul comunicării care respectă legislația străină”, a scris ea.

Rogers a adăugat că declarația nu are scopul de a prevala asupra Legii privind serviciile digitale (DSA), legea emblematică a UE privind platformele.

Proiectul circulă la Bruxelles

Doi oficiali ai UE au confirmat că proiectul circulă în prezent la Bruxelles, în perspectiva planurilor SUA de a organiza un eveniment public de semnare la ONU în septembrie.

Guvernele europene au încercat să combată riscurile reprezentate de discursurile provocatoare online, care sunt ilegale în unele țări ale UE. Legea DSA a UE consideră amenințările la adresa alegerilor drept un risc sistemic, iar autoritățile de reglementare și-au concentrat atenția asupra dezinformării în acest context.

Susținătorii mișcării MAGA a lui Trump susțin că aceste legi au mers prea departe și nu sunt decât un pretext pentru a înăbuși anumite tipuri de discurs.

După ce i s-au arătat fragmente din proiectul de declarație, europarlamentarul liberal francez Sandro Gozi a declarat pentru POLITICO că administrația Trump promovează un „Wild West global”, în care platformele nu sunt reglementate.

Aceștia „se ascund în spatele pretextului libertății de exprimare”, a adăugat Gozi. „Noi, ca europeni, nu împărtășim această abordare. Pentru noi, libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a ajunge la public, iar acest lucru este valabil în special pentru platformele online foarte mari, care, în opinia noastră, trebuie să modereze, nu să cenzureze, ceea ce se întâmplă.”

Consiliul Uniunii Europene, unde se reunesc diplomați și experți guvernamentali din cele 27 de țări, a discutat marți rezoluțiile în cadrul unui punct de pe ordinea de zi intitulat „Protejarea și promovarea libertății de exprimare online”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
nicusor dan
3
Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea...
rus mort
4
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
5
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Digi Sport
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Atacuri americane asupra unor obiective din Iran. Foto Profimedia
Conflictul SUA-Iran se intensifică: Armata americană a anunțat luni seară o nouă serie de atacuri asupra Iranului
MI: Andrew and Tristan Tate Ahead of U.S. Marshal Arrest
Andrew şi Tristan Tate urmează să compară în faţa instanţei, în Statele Unite
jocuri de noroc
Orașul în care oamenii se opun mutării păcănelelor într-un cartier de la periferie. Motivul revoltei: „De ce trebuie să fim pedepsiți?”
Zohran Mamdani sustine un discurs
Primarul New Yorkului analizează posibilitatea arestării lui Netanyahu când va veni la Adunarea Generală a ONU
Exemple de alimente sănătoase - cereale integrale, legume și fructe
Avertisment ONU: Unul din trei oameni nu își permite o dietă sănătoasă. Costul alimentelor a crescut cu 25% în ultimii cinci ani
Recomandările redacţiei
EU Summit
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap...
foto furtuna
Cod portocaliu de furtună în București. Avertizări nowcasting pentru...
Russia Ukraine War
Cine este Mîhailo Drapatîi, noul comandant-şef al Armatei ucrainene
Alimente bogate în proteine. Foto Getty Images
De ce costă tot mai mult alimentele sănătoase în Europa. Ce arată un...
Ultimele știri
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Admiterea la liceu 2026: Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere după repartizarea computerizată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au fost împreună 35 de ani și au murit în aceeași zi, după ce un copac s-a prăbușit peste mașina lor: „Erau...
Cancan
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Fanatik.ro
Ilie Năstase, declarație fără precedent despre unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni: ”Sunt îndrăgostit”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Dacă nu, la revedere!”
Adevărul
Atacul din Marea Neagră, între tăcere oficială și speculații: „Ne aflăm într-un imperiu al incertitudinilor”
Playtech
Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este...
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
Pro FM
„Cât au crescut, sunt adorabili!” Imagini rare cu copiii lui Enrique Iglesias în tricourile Spaniei după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Unde se află lacul unicat în România, care își schimbă mereu culoarea. Atracții neobișnuite în micile orașe...
Newsweek
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Andreea Ibacka rupe tăcerea după divorțul de Cabral. „Rănile se vindecă alături de ai mei”