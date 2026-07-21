Trump promovează o declarație a ONU privind „libertatea de exprimare”. Atac voalat la adresa reglementărilor UE

Casa Albă a condamnat în repetate rânduri normele UE care reglementează platformele online, calificându-le drept cenzură. Acum dorește ca întreaga lume să consemneze această critică în scris. Administrația Trump va profita de viitoarea Adunare Generală a ONU pentru a promova o declarație globală privind „libertatea de exprimare”, pe care legiuitorii europeni o consideră o aluzie nu tocmai subtilă la adresa reglementărilor UE în domeniul tehnologiei, scrie POLITICO.

POLITICO a obținut o versiune preliminară a declarației comune pe care SUA a început să o distribuie țărilor, în speranța că aceasta va fi semnată de șefii de guvern în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia reuniunii anuale a Națiunilor Unite din septembrie.

Versiunea documentului consultată de POLITICO denunță „noile legi” și „cadrele de reglementare” care, potrivit acestuia, pun în pericol libertatea de exprimare la nivel global în „țările cu tradiție democratică”.

Acuzații de cenzură

Casa Albă și aliații Partidului Republican au atacat în repetate rânduri normele din mai multe jurisdicții care reglementează platformele online, în special în Uniunea Europeană, susținând că acestea echivalează cu cenzura. Cel mai memorabil moment a fost când proaspăt alesul vicepreședinte al SUA, JD Vance, a declarat în februarie 2025 că cea mai mare amenințare pentru Europa nu era Rusia sau China, ci propriile sale acțiuni împotriva libertății de exprimare.

„Reacția instinctivă a administrației Trump de a prezenta orice reglementare din domeniul tehnologiei ca pe o cruciadă împotriva libertății de exprimare este teatru politic — o perdea de fum calculată, menită să distragă atenția de la adevărații cenzori: guvernul SUA și aliații săi corporatiști”, a declarat europarlamentarul german al Verzilor, Alexandre Geese, când i s-au arătat fragmente din declarație.

Semnatarii trebuie să se „angajeze” să „recunoască faptul că pedepsirea discursurilor presupuse a fi false”, precum „dezinformarea”, „informațiile eronate” sau „discursul de ură”, poate pune în pericol „libertatea de exprimare”, cu excepția cazului în care conținutul respectiv incită direct la violență.

Într-o postare de joi pe X, subsecretarul de Stat american pentru diplomație publică, Sarah Rogers, a declarat că a fost elaborat un proiect de document privind „libertatea de exprimare” în cadrul discuțiilor recente de la OCDE.

„Am redactat o declarație comună cu scopul de a promova transparența și de a stimula consensul. Declarația este menită să fie o expresie a curtoaziei și a valorilor comune, precum și o sursă de orientare interpretativă pentru companiile americane din domeniul comunicării care respectă legislația străină”, a scris ea.

Rogers a adăugat că declarația nu are scopul de a prevala asupra Legii privind serviciile digitale (DSA), legea emblematică a UE privind platformele.

Proiectul circulă la Bruxelles

Doi oficiali ai UE au confirmat că proiectul circulă în prezent la Bruxelles, în perspectiva planurilor SUA de a organiza un eveniment public de semnare la ONU în septembrie.

Guvernele europene au încercat să combată riscurile reprezentate de discursurile provocatoare online, care sunt ilegale în unele țări ale UE. Legea DSA a UE consideră amenințările la adresa alegerilor drept un risc sistemic, iar autoritățile de reglementare și-au concentrat atenția asupra dezinformării în acest context.

Susținătorii mișcării MAGA a lui Trump susțin că aceste legi au mers prea departe și nu sunt decât un pretext pentru a înăbuși anumite tipuri de discurs.

După ce i s-au arătat fragmente din proiectul de declarație, europarlamentarul liberal francez Sandro Gozi a declarat pentru POLITICO că administrația Trump promovează un „Wild West global”, în care platformele nu sunt reglementate.

Aceștia „se ascund în spatele pretextului libertății de exprimare”, a adăugat Gozi. „Noi, ca europeni, nu împărtășim această abordare. Pentru noi, libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a ajunge la public, iar acest lucru este valabil în special pentru platformele online foarte mari, care, în opinia noastră, trebuie să modereze, nu să cenzureze, ceea ce se întâmplă.”

Consiliul Uniunii Europene, unde se reunesc diplomați și experți guvernamentali din cele 27 de țări, a discutat marți rezoluțiile în cadrul unui punct de pe ordinea de zi intitulat „Protejarea și promovarea libertății de exprimare online”.

Editor : M.C