Incendiu puternic la o fabrică din Grecia: cel puțin patru morți. 40 de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările

Data publicării:
profimedia-0884202462
Trei oameni au murit după ce un incendiu devastator a izbucnit luni la o fabrică de biscuiți din Grecia. FOTO: Profimedia Images

Un incediu puternic a cuprins o fabrică de biscuiți din centrul Greciei. Trupurile a patru muncitori au fost recuperate carbonizate, iar unul este dat dispărut, potrivit BBC. 13 oameni se aflau la lucru în fabrică în momentul în care a izbucnit incendiul. Opt au reușit să scape înainte ca flăcările să cuprindă unitatea de producție.

Focul a izbucnit noaptea la fabrica aflată în propierea orașului Trikala, din centrul Greciei, potrivit oficialilor.

Cu puțin timp înainte de ora 4 noaptea, s-a auzit o explozie puternică, iar o parte a acoperișului s-a prăbușit.

Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a declarat agenției de știri Skai că șase muncitori și un pompier au fost transportați la spital, adăugând că aceștia sunt „în stare bună de sănătate, suferind în principal de probleme respiratorii”.

40 de pompieri și 13 autospeciale de pompieri au fost trimise pentru a stinge incendiul. Operațiunea de stingere se dovedește deosebit de dificilă, pentru că în interior erau materiale inflamabile.

Fabrica respectivă funcționa 24 de ore din 24, în schimburi. Cauza izbucnirii incendiului este în curs de investigare, anunță autoritățile locale.

O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în explozibili, trimiși la fața locului

