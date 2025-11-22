Furtuni violente și ploi torențiale în nord-vestul Greciei. Insula Corfu, grav afectată de inundații

Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale, au provocat inundații și alunecări de teren în nord-vestul Greciei, unde localități întregi au fost afectate, iar pe insula Corfu drumuri au fost blocate, sate izolate și mașini luate de ape.

Subsoluri şi partere au fost inundate, multe maşini au fost luate de ape, iar unele drumuri au fost blocate de alunecări de teren. Aproximativ 280 de milimetri de ploaie au căzut în câteva ore în regiunea din jurul oraşului Ioannina, în nord-vestul ţării, a declarat serviciul elen de meteorologie.

Insula turistică Corfu a fost grav afectată. „Satul Karousades, cu o populaţie de 2.000 de locuitori, este izolat de lumea exterioară. Chiar şi secţia de poliţie este blocată de tone de noroi”, a declarat primarul din Corfu de Nord pentru ziarul Kathimerini.

Edilul a precizat că autorităţile speră să primească de pe continent utilaje grele cu care să poată fi îndepărtat pământul. Multe dintre drumurile de pe insulă sunt blocate sau distruse, iar școlile vor rămâne închise luni. Ploile ar urma să continue în regiunea afectată pe tot parcursul zilei de sâmbătă, însă cu o intensitate redusă.

În 2023, nordul insulei Corfu a fost afectat de un important incendiu vegetaţie. Meteorologii cred că inundaţiile actuale au fost mult mai grave decât cele din trecut din cauza lipsei vegetaţiei, care reţine noroiul şi pietrele.

