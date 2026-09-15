Răzvan Răducan, fermier și reprezentant al unei federații a crescătorilor de ovine, a declarat, la Digi24, că oameni din exterior s-au infiltrat în protestul ciobanilor din Piața Victoriei, care a degenerat în violențe. Acesta a făcut apel la oieri să nu răspundă provocărilor, în contextul în care oamenii au venit pregătiți pentru manifestații care ar putea dura câteva zile.

„Federația se delimitează categoric de orice acțiune de provocare, violență sau de destabilizare a protestului. Noi am venit aici pentru a se susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. În niciun caz nu susținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri, exact cum ați prezentat și dumneavoastră”, a declarat Răzvan Răducan.

Fermierul a subliniat că cei care provoacă tensiuni „nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre”. În plus, Răducan a făcut și un apel către toți participanții la proteste: „Să nu răspundă provocărilor și să păstreze caracterul pașnic al protestului. Forța noastră trebuie să fie unitatea, mesajul clar, legitimitatea revendicărilor noastre”.

Răducan a explicat că oierii au venit pregătiți pentru un număr mai mare de zile de protest.

„Nu este o problemă. Suntem învățați să dormim afară, suntem învățați cu greul, dar noi atâtea demersuri am putut face în ultimii ani, atât amar de hârtie și atâtea adrese am putut trimite și atâtea întâlniri am avut cu autoritățile statului și am rugat insistent pe domnul Bologan să-l elibereze din funcție pe domnul Boscu. Din punctul nostru de vedere, este principalul vinovat pentru tot ce s-a întâmplat până în momentul de față în sectorul ovin. Și uitați dumneavoastră că nu avem niciun răspuns, de fiecare dată am obținut doar amânări.”

Fermierul a atras atenția că în ultimii ani problemele s-au adunat și oamenii au ajuns la capătul puterilor.

„Sunt în pragul falimentului, nu mai au bani, nu mai au bani ca să cumpere furaje pentru animale. O să ajungă să le moară animalele de foame și același lucru se va întâmpla și cu ei, pentru că nu au posibilitate să își vândă produsele și să procure acei bani de care au nevoie”, a declarat Răzvan Răducan la Digi24.

În ceea ce privește agitatorii prezenți la manifestație, fermierul a afirmat că nu a observat la fața locului că ar fi plănuit confruntări violente.

„Probabil că ei au venit cu lecția învățată de acasă. De cunoscut și de văzut i-am văzut pentru că noi ciobanii între noi ne cunoaștem. Chiar dacă nu am avut ocazia să interacționăm, doar o privire și știm că suntem din aceeași breaslă. […] Așa a fost acest protest, spontan, nu am avut posibilitatea să ne izolăm de aceste persoane care s-au infiltrat printre noi”.

Răducan a subliniat, în același timp, că persoanele care au început să rupă gardurile de delimitare și să fluture bâtele au venit din exterior.

„Este foarte ușor să procuri oarecum un costum de cioban, o bâtă, o pălărie, ca să te poți oarecum confunda cu ei”, a spus fermierul.

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Editor : Ș.R.