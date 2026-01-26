Drona a fost observată de către un marinar, care a anunțat autoritățile. Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre o dronă civilă sau militară, dacă aparține vreunui operator privat, potrivit jurnalistei Digi24 Iulia Stanciu.
Reprezentanţii Forţelor Navale Române au declarat, luni, că în zona respectivă se deplasează o ambarcaţiune a Gărzii de Coastă cu scafandri EOD (Explosive Ordnance Disposal) la bord.
Aceştia urmează să evalueze situaţia, urmând ca apoi să fie oferite mai multe amănunte despre acest caz.