Poliția spaniolă a anihilat o rețea condusă de un ucrainean, prin intermediul căreia mii de oamenii au fost înșelați în urma unor apeluri telefonice. Unele victime ale rețelei frauduloase au pierdut chiar și 170.000 de euro, anunță Digi24.

Poliția dpaniolă a reușit destructurarea rețelei în urma mai multor descinderi. În cadrul acestora, s-au descoperit chiar și 70.000 de cartele telefonice, de pe care se efectuau apelurile. Era o tehnologie prin care se puteau da în fiecare zi 2,5 milioane de mesaje și 2 milioane de apeluri. Este vorba despre apeluri de pe un număr de cunoscut, în care atunci când persoana apelată răspunde nu se întâmplă nimic, nu se aude niciun interlocutor. În momentul acela, infractorii fură disponibilitatea orară a victimei.

În cazul de față, a doua zi, de pe un alt număr de telefon, un individ care se dădea drept funcționar la bancă suna victima și spunea că a identificat o tranzacție neobișnuită din contul său. Victima, în cazul în care cădea în plasă, oferea toate datele, chiar primea un SMS de la bancă - pentru că infractorul, în numele victimei, opera această cerere către bancă - victima comunica apoi codul primit pe SMS infractorului, iar acesta fura pur și simplu toți banii din contul persoanei înșelate.

Unele victime au pierdut chiar și 170.000 de euro, dar și 100.000 de euro sau 50.000 de euro, în funcție de cât avea fiecare în cont.

Rețeaua era condusă de un ucrainean, care a venit în ultimii ani în Spania. De aceea multe dintre victime sunt de origine ucraineană, pentru că el însuși vorbea cu ele, iar totul devenea astfel mult mai credibil.

De asemenea, multe dintre date, spun polițiștii, erau vândute către terți - alți infractori - care foloseau sistemul pentru a efectua propriile fraude.

