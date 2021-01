Mai multe țări UE sunt nemulțumite de ritmul distribuirii vaccinurilor

Mai multe țări membre ale Uniunii Europene critică ritmul distribuirii vaccinurilor anti-Covid-19. Ele susțin că primesc cantităţi mai mici de vaccinuri și se plâng de incertitudine cu privire la livrările viitoare, însă compania Pfizer spune că aprovizionarea decurge conform planificării, transmite Reuters, citat de Mediafax. Cu toate acestea, Pfizer a anunțat astăzi că va reduce temporar livrările în Europa ale vaccinului dezvoltat împreună cu BioNTech pentru a-și putea îmbunătăți capacitatea de producţie.

Potrivit unor oficiali de la Bruxelles citați de agenția Reuters, o treime dintre cele 27 de state membre UE au semnalat că nu au suficiente doze de vaccin. De asemenea, există nemulțumiri și în ceea ce privește viitoarele etape de aprovizionare. Printre țările nemulțumite se numără Belgia, Italia și Lituania.

„Compania care produce vaccinuri ne-a transmis că sunt reduceri în aprovizionare la nivelul UE!, a declarat Vytautas Beniusis, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Lituania.

Compania Pfizer a încercat să liniștească guvernele țărilor UE, spunând că „distribuirea vaccinurilor decurge conform programului convenit”, subliniind că nu există probleme, dar explicând că etapele de furnizare sunt „aspiraționale”.

Cu toate acestea, Pfizer a anunțat vineri că va reduce temporar livrările în Europa ale vaccinului împotriva COVID-19 dezvoltat împreună cu BioNTech.

Reducerea livrărilor este determinată de limitarea producţiei de către Pfizer astfel încât compania să îşi poată îmbunătăţi capacitatea de producţie la 2 miliarde de doze de vaccin pe an de la 1,3 miliarde în prezent.

Pfizer a declarat că este necesar să realizeze unele modificări la nivelul procesului şi a unităţii de producţie care vor necesita aprobări suplimentare.

„Deşi va avea un impact temporar asupra transporturilor la sfârşitul lunii ianuarie până la începutul lunii februarie, va oferi o creştere semnificativă a numărului dozelor disponibile pentru pacienţi la sfârşitul lunii februarie şi în martie”, a precizat Pfizer într-un comunicat.

Companiile Pfizer și BioNTech au două contracte cu Uniunea Europeană, pentru furnizarea a până la 600 de milioane de doze anul acesta. Au stabilit să furnizeze 75 de milioane de doze în trimestrul al doilea din 2021 și restul ulterior. Până acum, nu este clar câte doze ar trebui alocate în primul trimestru.

De asemenea, compania Moderna trebuie să furnizeze zece milioane de doze până la sfârșitul lunii martie și câte 35 de milioane de doze în trimestrele doi și trei. Alte 80 de milioane de doze ar urma să fie furnizate anul acesta.

Comisia Europeană promite că țările vor beneficia de mai multe doze de vaccin

Comisia Europeană este transparentă în privința contractelor pentru achiziționarea vaccinurilor anticoronavirus, a afirmat marți un reprezentant al instituției, Sandra Gallina, anunțând că și UE a comandat, până în prezent, vaccinuri pentru 380 de milioane de oameni.

„Cantitățile încep să fie furnizate și, după cum am menționat în trecut, contractele, așa cum au fost conveite, includ programări care vor fi mai consistente începând din luna aprilie.

Trimestrul al doilea urmează să fie trimestrul cu multe doze, în primul trimestru am avut doze și aș spune că sigur nu sunt atât de abundente cum ar vrea mulți să se întâmple, dar sunt rezultatul a ceea ce s-a negociat”, a declarat Sandra Gallina, ședul Direcției pentru Sănătate din cadrul Comisiei Europene, în cadrul unei audieri în Comisia Parlamentului European pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranța Alimentelor.

„Referitor la problema cantităților, am observat o dezbatere amplă despre număr. Știți, unele persoane își imaginează că era posibilitatea de a cumpăra mai mult. Eu aș spune că am mers foarte departe în privința cantităților și am cumpărat tot ce se putea cumpăra”, a precizat reprezentantul Comisiei Europene, conform Mediafax.

Sandra Gallina a subliniat, de asemenea, că statele membre sunt cele care decid cât cumpără și vor să achiziționeze mai multe doze ale vaccinului BioNTech/Pfizer.

„Statele membre, care de fapt controlează acest element au convenit să cumpărăm mai mult. Comisia de coordonare și-a dat acordul asupra posibilității de a avea încă 300 de milioane de doze în plus față de cele 300 de milioane pe care le aveam deja de la BioNTech/Pfizer”.

„În acest moment, aș spune că avem vaccinuri pentru 380 de milioane de oameni, cele două doze, dacă fac un calcul, sunt 760 de milioane de fiole”, a explicat ulterior, Sandra Gallina.

Editor : I.C