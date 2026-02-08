O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă

Autoritățile din Bulgaria investighează o serie de crime care au șocat opinia publică, după ce trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan au fost găsite împușcate într-o rulotă. Ancheta vizează un ONG acuzat de existența unor „structuri paramilitare” și suspectat de abuzuri sexuale și violență, potrivit informațiilor furnizate de autorități.

Trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan au fost găsite împuşcate mortal duminică în Bulgaria, a anunţat şeful Poliţiei Naţionale, Zahari Vaskov, relatează Agerpres.

Cadavrele celor trei persoane, doi bărbaţi şi un adolescent de 15 ani, au fost descoperite într-o rulotă, în urma dezvăluirii de luni a unei triple crime care a şocat ţara pe fondul unor suspiciuni de derivă sectară şi de pedofilie.

„Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puţin pentru Bulgaria”, a declarat Vaskov într-o conferinţă de presă. El a vorbit la locul unde a fost descoperită rulota, în apropiere de Muntele Okolchiţa, în lanţul muntos Balcani, la aproximativ 80 de kilometri de refugiul montan unde au avut loc primele crime.

Vehiculul aparţine unui ONG, Agenţia Naţională pentru Controlul Teritoriilor Protejate, care găzduieşte tineri în tabere de vacanţă şi împotriva căreia fusese depusă o plângere în urmă cu doi ani pentru „abuz sexual asupra copiilor” şi prezenţa unor „structuri paramilitare”, a declarat miercuri şeful interimar al Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională (SANS), Denio Denev. Potrivit acestuia, noi dovezi au fost descoperite ulterior şi transmise parchetului.

Vaskov a declarat că s-a stabilit că împuşcăturile au avut loc cel mai probabil în interiorul rulotei. El a adăugat că anchetatorii lucrează la „absolut orice ipoteză posibilă” şi că „pista unei comunităţi închise, asemănătoare unei secte”, „nu este exclusă”.

Cazul a început luni, când Ministerul de Interne bulgar a anunţat că trei cadavre au fost descoperite lângă un refugiu montan din apropierea Pasului Petrohan.

Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulcheva, a declarat presei că refugiul a fost incendiat. Cele trei victime, bărbaţi identificaţi ulterior ca aparţinând ONG-ului, aveau răni prin împuşcare.

Miercuri, Borislav Sarafov, procurorul general interimar, a declarat în timpul unei conferinţe de presă că ONG-ul desfăşoară activităţi care nu pot fi descrise ca fiind „în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu, în interesul societăţii, al statului şi al copiilor” şi a făcut referire la un „Twin Peaks” bulgăresc, făcând aluzie la serialul american.

