Populiștii mai au un Guvern în Uniunea Europeană. Executivul Andrej Babis a fost învestit în Cehia

Data publicării:
andrej babis sustine un discurs
Andrej Babis. Foto: Profimedia

Noul guvern al prim-ministrului ceh Andrej Babis a preluat puterea luni, după victoria în alegerile din octombrie, o schimbare politică ce ar putea slăbi sprijinul ţării pentru Ucraina şi ar fi de natură să consolideze aripa populistă de dreapta a Uniunii Europene, relatează Reuters.

Andrej Babis, un miliardar în vârstă de 71 de ani, revine la putere după patru ani în opoziţie, la conducerea unei coaliţii care include partidul său ANO, SPD, un partid de extremă dreapta, anti-UE şi pro-rus, şi partidul AUTO (Motoristé sobě), a cărui principală agendă este opoziţia faţă de politicile climatice ale UE.

La ceremonia de învestire a echipei lui Babis, preşedintele Petr Pavel a îndemnat noua coaliţie să guverneze în mod responsabil şi să recunoască beneficiile aderării la NATO şi la UE pentru Republica Cehă, o ţară central-europeană cu 10,9 milioane de locuitori. „Ţara noastră nu ar fi, fără îndoială, mai sigură dacă nu am face parte din NATO, la fel cum ar fi mai puţin prosperă şi stabilă din punct de vedere economic dacă nu am fi membri ai Uniunii Europene”, a subliniat Pavel luni, la numirea guvernului. „De aceea, ar trebui să abordăm apartenenţa la aceste instituţii cu cea mai mare responsabilitate şi să fim membri responsabili şi constructivi, mai degrabă decât să respingem”, a subliniat el.

Înlocuind o administraţie puternic pro-ucraineană şi pro-UE, guvernul lui Babis va muta centrul de greutate politic al Republicii Cehe de la centrul liberal către forţele de extremă dreapta europene.

Partidul său ANO face parte din grupul Patrioţii pentru Europa din Parlamentul European, alături de partidul Fidesz al prim-ministrului ungar Viktor Orban, Partidul Libertăţii din Austria şi Rassemblement National (RN) de extremă dreapta din Franţa.

Babis a declarat sâmbătă că Republica Cehă nu va oferi nicio garanţie pentru finanţarea Ucrainei şi că Bruxelles-ul trebuie să găsească modalităţi alternative de a sprijini Kievul, care se luptă cu forţele ruse invadatoare din 2022.

Liderii UE vor discuta săptămâna aceasta un plan complex pentru un împrumut acordat Ucrainei, care ar utiliza activele ruseşti îngheţate, dar ar implica şi garanţii naţionale.

Babis a spus că doreşte să apere interesele cehe în ţară şi în străinătate. El a criticat în repetate rânduri instituţiile UE şi preferă să trateze cu liderii naţionalişti din Consiliul European.

Babis a promis să respingă politicile UE în materie de migraţie şi planul de extindere a plăţilor pentru emisiile de carbon la încălzirea locuinţelor şi combustibilii pentru autovehicule.

Cu toate acestea, Babis a respins apelurile partenerilor săi de coaliţie de extremă dreapta de a organiza referendumuri în privinţa aderării la UE şi NATO, angajându-se să menţină ţara în ambele alianţe.

Înainte de a prelua puterea, Babis s-a angajat să reducă ajutorul militar acordat Ucrainei din bugetul naţional şi a declarat că noul guvern ar putea pune capăt unei iniţiative cehe de aprovizionare a Ucrainei cu muniţie de calibru mare achiziţionată din întreaga lume, un program pe care el îl consideră netransparent.

