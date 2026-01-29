Live TV

Darău: În una, două luni clarificăm regulile pentru semnătura electronică. Guvernul pregătește norme și modificări legislative

irineu darau semnatura electronica
Foto: Irineu Darău Facebook

Ministrul Economiei Irineu Darău a anunțat un calendar clar de 1-2 luni pentru ca semnătura electronică să funcționeze așa cum ar trebui în România. La nivelul Guvernului, au avut loc, în această săptămână, discuții despre regulile de folosire a acestui tip de semnătură, cât și despre normele de aplicare și modificările legislative menite să deblocheze digitalizarea.

La întâlnire au participat vicepremierul Oana Gheorghiu, consilierul prezidențial Radu Burnete, președinții comisiilor parlamentare de profil Ciprian Rus și Radu Mihaiu, reprezentanți ai Autorității pentru Digitalizarea României, dar și ai mediului de afaceri și ai instituțiilor publice, a mai scris Darău, joi pe Facebook.

Potrivit ministrului Economiei, la aceeași masă s-au aflat atât utilizatorii sistemului, cât și cei care îl reglementează, pentru stabilirea formei finale a normelor de aplicare ale Legii 214/2024.

„Doar așa, pas cu pas și cu toți actorii implicați, poți înțelege unde se rupe, în practică, lanțul digitalizării”, a transmis Irineu Darău.

Citește și: „Nu avem o semnătură electronică funcțională”: Irineu Darău critică 20 de ani de întârziere în digitalizare: „Este eșec de guvernanță”

Oficialul a prezentat și un calendar pentru următoarele 1–2 luni, care include:

  • emiterea normelor de aplicare pentru Legea 214/2024;
  • amendarea legii pentru alinierea la standardele europene eIDAS 2.0;
  • ajustarea normelor subsecvente pentru reguli mai clare și ușor de aplicat.

Discuțiile au fost axate pe blocajele din utilizarea semnăturii electronice și pe interpretările diferite ale legislației, precum și pe soluțiile necesare pentru ca digitalizarea să funcționeze efectiv.

Ministrul Economiei a subliniat că succesul nu va fi măsurat doar prin adoptarea normelor, ci prin cât de simplă va deveni interacțiunea cetățenilor și firmelor cu statul, cât timp vor economisi și câtă încredere vor câștiga în serviciile publice digitale.

Potrivit lui Irineu Darău, clarificarea cadrului privind semnătura electronică este și o precondiție pentru dezvoltarea identității digitale și pentru autentificarea simplă și sigură pe platforme informatice publice și private.

Editor : Ana Petrescu

