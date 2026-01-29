Live TV

Bolojan, întâlnire cu investitorii: De anul viitor, mandatul de premier va fi preluat de PSD. România continuă dezvoltarea după 2027

investitori bolojan
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu o delegație de investitori Foto: gov.ro
Investitorii: interes pentru stabilitate și perspective politice Priorități: fonduri europene, debirocratizare și apărare

Ilie Bolojan a primit, joi la Palatul Victoria, o delegație care reprezintă 13 fonduri internaționale de investiții, coordonată de Bank of America. Discuțiile au vizat prioritățile economice ale Guvernului, perspectivele bugetare și stabilitatea politică. „Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere”, le-a mai spus premierul investitorilor prezenți la întrevedere. 

Șeful Executivului a prezentat principalele obiective pentru acest an: reducerea deficitului bugetar spre 6–6,2% din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcționare ale statului, menținerea stabilității guvernamentale și „așezarea economiei pe baze mai sănătoase”, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Bolojan a vorbit și despre necesitatea implicării mai multor oameni în economia reală și susținerea companiilor care realizează transfer tehnologic și stimulează exporturile.

Premierul a subliniat că, din 2027, România ar urma să devină exportator net de gaze naturale, odată cu intrarea în exploatare a zăcămintelor din Marea Neagră. Potrivit acestuia, o parte din resurse ar trebui utilizate intern pentru dezvoltarea unor industrii afectate în ultimii ani. De asemenea, el a indicat potențialul de creștere din sectorul procesării produselor agricole.

Investitorii: interes pentru stabilitate și perspective politice

Reprezentanții fondurilor de investiții au apreciat măsurile de reducere a deficitului și de optimizare a cheltuielilor și au cerut detalii despre perspectivele economice și politice pentru anul viitor.

În acest context, Ilie Bolojan a afirmat că, potrivit înțelegerii politice, din primăvara anului viitor mandatul de prim-ministru ar urma să fie preluat de PSD. „Ne propunem să respectăm această înțelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcționat bine și pentru că oamenii politici nu și-au respectat înțelegerile”, a spus premierul, adăugând că România „a avut niște lecții” după anii de deficite ridicate.

Totodată, Bolojan s-a declarat optimist că România are „o arhitectură suficient de puternică” pentru a continua direcția actuală de dezvoltare, indiferent de evoluțiile politice după 2027.

Priorități: fonduri europene, debirocratizare și apărare

Investitorii au subliniat importanța stabilității guvernamentale pentru economie și au întrebat care vor fi prioritățile după adoptarea bugetului. Premierul a indicat absorbția fondurilor europene, continuarea optimizării cheltuielilor publice, un pachet de simplificare și debirocratizare pentru companii, dar și susținerea investițiilor din industria de apărare și a transferului tehnologic.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că pentru consolidarea fiscal-bugetară sunt esențiale digitalizarea ANAF și atragerea fondurilor din PNRR și alte programe europene.

La întâlnire au mai participat șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific Ionuț Dumitru.

