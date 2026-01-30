Donald Trump susține că este „foarte periculos” pentru Regatul Unit să facă afaceri cu China: „Îl cunosc foarte bine”

La doar câteva ore după ce premierul britanic Keir Starmer a lăudat relațiile economice în timpul unei vizite istorice la Beijing, președintele american Donald Trump a atenționat Regatul Unit să nu facă afaceri cu China, relatează The Guardian.

Liderul american a susținut că este „foarte periculos” pentru Regatul Unit să urmărească relații mai strânse cu superputerea rivală, în contextul în care discuțiile de trei ore ale premierului britanic cu președintele chinez Xi Jinping au subliniat o dezghețare a relațiilor anterior tensionate.

Starmer, primul prim-ministru britanic care a vizitat Beijingul în ultimii opt ani, a promis o relație „mai sofisticată” cu China, asigurând un acces îmbunătățit pe piață, tarife mai mici și acorduri de investiții.

Dar la Washington, răspunzând la întrebări despre încercările lui Starmer de a reseta relațiile economice, Donald Trump a spus: „Ei bine, este foarte periculos pentru ei să facă asta”.

Declarațiile sale ar putea crea tensiuni în Downing Street, având în vedere imprevizibilitatea președintelui american și ostilitatea sa de lungă durată față de China. Un oficial a declarat că SUA au fost informate în prealabil cu privire la această vizită și la obiectivele Regatului Unit.

După discuțiile cu Xi de joi, de la Marele Palat al Poporului, Starmer a declarat că relația Regatului Unit cu China se află într-o stare „bună și solidă” și că întâlnirile sale au oferit „exact nivelul de angajament pe care îl speram”.

„Ne-am implicat cu entuziasm și am înregistrat progrese reale, deoarece Regatul Unit are foarte multe de oferit”, a declarat el în cadrul unei reuniuni a Forumului de afaceri Regatul Unit-China, organizată la Banca Chinei din Beijing.

Președintele Camerei de Comerț Britanice din China, Chris Torrens, a declarat că vizita lui Starmer la Beijing a fost „un succes”, spunând pentru BBC: „Este logic ca Regatul Unit să se orienteze către China, unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai săi”.

Premierul britanic urma să se deplaseze ulterior la Shanghai, înainte de a pleca la Tokyo pentru a se întâlni cu omologul său japonez, Sanae Takaichi, în cadrul unei cine de lucru.

El este doar cel mai recent lider occidental care a vizitat Beijingul în ultimele săptămâni, în încercarea de a construi relații cu a doua cea mai mare economie a lumii și de a se proteja împotriva unui președinte american imprevizibil.

Acest lucru vine pe fondul amenințărilor intermitente ale lui Trump cu privire la tarifele comerciale și promisiunile de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, care au zguduit aliații de lungă durată ai SUA, inclusiv Regatul Unit.

La începutul acestei săptămâni, Trump a amenințat că va impune tarife vamale asupra Canadei dacă aceasta va încheia acorduri economice cu China, în urma recentei vizite la Beijing a prim-ministrului Mark Carney.

După ce a comentat angajamentul Regatului Unit față de Beijing, liderul de la Casa Albă a spus că este „chiar mai periculos, cred, pentru Canada. Canada nu se descurcă bine. Se descurcă foarte prost, și nu poți privi China ca fiind soluția”.

Cu toate acestea, președintele SUA, care se așteaptă să viziteze Beijingul în aprilie și a cărui țară este cel mai mare partener comercial al Chinei, a adăugat: „Președintele Xi este un prieten al meu, îl cunosc foarte bine”.

Înainte de călătoria sa la Beijing, Starmer a declarat într-un interviu acordat Bloomberg că Marea Britanie nu va trebui să aleagă între SUA și China, afirmând că țara ar putea consolida legăturile economice cu Beijingul fără a-l supăra pe Trump sau a afecta relațiile cu Washingtonul.

„Avem relații foarte strânse cu SUA – desigur, asta ne dorim – și vom menține aceste relații, alături de cele din domeniul securității și apărării”, a afirmat el.

Înainte de declarațiile lui Trump, secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, a afirmat că este puțin probabil ca eforturile lui Starmer în relația cu China să dea roade.

„Chinezii sunt cei mai mari exportatori și sunt foarte, foarte dificili când încerci să exporți către ei”, a spus el reporterilor. „Așadar, mult noroc britanicilor dacă încearcă să exporte către China... este pur și simplu puțin probabil.”

El a minimizat perspectiva ca Trump să amenințe Marea Britanie cu tarife vamale, așa cum a făcut cu Canada, adăugând: „Dacă prim-ministrul britanic nu se va opune Statelor Unite și nu va spune lucruri foarte dure, mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru”.

