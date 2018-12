Proteste violente la Paris. Român stabilit în Franța: Nu mai e nicio mașină pe șosea, intrările în bloc sunt baricadate

Români stabiliţi în Franţa au vorbit la Digi24 despre cum arată ţara, în urma protestelor devenite violente. Scări de bloc baricadate, locuitori agitaţi şi o stare de tensiune care pare greu de risipit.

„Este o stare de agitaţie în zonele fiebinţi ale Parisului, ma refer la Champs-Élysées pentru că am urmărit mai de dimineaţă ştirile la televizor. În schimb, ce pot sa vă mai spun este că locuiesc in apropierea zonei de Trocadéro care este aproape de Turn Eiffel şi este o linişte pe care nu am vazut-o niciodată de când locuiesc în Paris. Vecinii mei şi-au mutat maşinile. Nu mai e aproape nicio maşină pe şosea. Intrările în blocuri sunt majoritatea baricadate cu planşe din lemn şi este o stare agitată pentru populaţie”, povestește Paul Amarica, român stabilit în Franţa.

„Este o situație critică pentru că nu suntem obișnuiți pentru că noi, care suntem de 15 ani, nu am cunoscut așa ceva, este o manifestație socială care s-a născut pe rețelele de socializare și care acum a ieșit în stradă. Bineînțeles împotriva politicilor guvernamentale de mărirea taxelor la benzina și a gazelor”, spune Andreea Pons - româncă stabilită în Franţa.

În Franţa au început cele mai ample proteste din ultimii ani. Francezii ies în stradă nemulțumiți de politicile fiscale ale Guvernului. Proprietarii magazinelor de pe Champs Elysee și din alte cartiere din inima capitalei franceze și-au baricadat vitrinele cu plăci de lemn sau cu plase metalice, ca să nu fie sparte de demonstranți, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută.

În plus, două dintre emblemele Parisului, Turnul Eiffel şi Muzeul Luvru, au fost închise. Și forțele de ordine s-au pregătit pentru invazia vestelor galbene, aşa cum sunt numiţi protestatarii. 12 mașini blindate vor patrula sâmbătă pe străzile Parisului, împreună cu 8.000 de polițiști. În toată Franţa, au fost mobilizaţi aproape 90.000 de poliţişti şi jandarmi.

