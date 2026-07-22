Zeci de milioane de europeni vor să muncească, dar nu pot: ce propune UE pentru a-i ajuta să revină pe piața muncii

Vicepreşedintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu anunţă că, miercuri, în Colegiul Comisarilor, a fost adoptată Comunicarea privind viitorul Pilonului european al drepturilor sociale, ea arătând că 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulţi dintre ei vor să o facă.

„50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulţi dintre ei vor să o facă. Astăzi, în Colegiul Comisarilor, am adoptat Comunicarea privind viitorul Pilonului european al drepturilor sociale. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piaţa muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Comisia Europeană lansează consultarea partenerilor sociali pentru o posibilă iniţiativă europeană dedicată acestora”, scrie vicepreşedintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu, pe Facebook.

Ea arată că, în Uniunea Europeană, aproape 50 de milioane de persoane de vârstă activă sunt în afara pieţei muncii, peste 31 de milioane sunt femei, iar aproape una din cinci ar dori să lucreze.

„În loc să întrebăm doar «de ce nu muncesc?», trebuie să întrebăm şi: «ce îi împiedică să muncească?» Poate fi lipsa unui loc la creşă, o dizabilitate, o problemă de sănătate, lipsa transportului, competenţe care nu mai corespund cererii sau responsabilitatea de a îngriji singură un copil sau un adult dependent. Uneori, problema este chiar sistemul: omul este trimis de la o instituţie la alta, fără să primească o soluţie”, explică Mînzatu.

Vicepreşedintele Comisiei Europene spune că „ideea nu este să obligăm pe cineva să muncească şi nu discutăm despre tăierea beneficiilor sociale”.

„Vorbim despre sprijin adaptat fiecărei persoane: evaluarea nevoilor şi competenţelor; consiliere şi formare profesională; ajutor pentru găsirea unui loc de muncă; acces la servicii de îngrijire; colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educaţie şi asistenţă socială. Vrem ca fiecare om care poate şi doreşte să muncească să aibă o şansă reală să o facă. Iar în viitor, aceste consultări pot fi doar primul pas spre o nouă oportunitate profesională pentru aproximativ 10 milioane de europeni care vor să intre sau să revină pe piaţa muncii”, mai afirmă Roxana Mînzatu.

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Editor : A.C.