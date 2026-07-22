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Analiză Misiune dură pentru Mîhailo Drapatîi. Noul șef al armatei ucrainene moștenește un război dificil și o serie de reforme urgente

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Maj-Gen. Mykhailo Drapatyi
Mîhailo Drapatîi, noul comandant suprem al Ucrainei, are de înfruntat provocări majore. Sursa: Profimedia
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Din articol
Provocări de management Reputație de integritate

Noul comandant suprem al Ucrainei se confruntă cu numeroase provocări într-un moment crucial al războiului cu Rusia, de la remedierea deficitului de efective militare și reformarea structurii de comandă până la asigurarea unui avantaj în războiul cu drone, care evoluează rapid. Mîhailo Drapatîi, reprezentant al unei generații mai tinere de comandanți de rang înalt, a fost numit marți de președintele Volodimir Zelenski pentru a-l înlocui pe Oleksandr Sîrski, în vârstă de 60 de ani, acuzat de unii soldați de un stil rigid care, potrivit acestora, a dus la pierderi mari, arată Reuters.

Sîrski, numit în 2024, a fost ținta unor proteste fără precedent în urma unei remanieri guvernamentale inițiate de Zelenski, care l-a demis pe popularul ministru al apărării, Mîhailo Fedorov. Protestatarii, nemulțumiți de stilul de conducere al lui Sîrski, au cerut demiterea acestuia și revenirea lui Fedorov.

Drapatîi, în vârstă de 43 de ani, pare a fi persoana potrivită pentru noul său rol: fost comandant de teren respectat de trupe atât pentru abilitățile sale tactice, cât și pentru integritatea sa morală, el a deținut o serie de funcții de înalt nivel, inclusiv cea de șef al forțelor terestre ucrainene.

Această funcție, în special, i-a oferit o perspectivă din interior asupra recrutării trupelor, furnizându-i o experiență esențială pe care probabil o va folosi pentru a acoperi lipsurile de personal pe scară largă care au permis Moscovei să înregistreze avansuri lente, dar constante, de-a lungul unei mari părți a frontului.

Însă el preia conducerea într-un moment marcat de tensiuni sociale și politice crescânde în jurul conducerii Ucrainei în timp de război, pe măsură ce Kievul încearcă să recâștige avantajul în al cincilea an de război.

Într-o postare pe rețelele sociale, fostul comandant-șef Valeri Zalujnîi, actualmente ambasador al Kievului la Londra, a afirmat că mandatul lui Drapatîi va fi „mult mai dificil decât își imaginează”.

Provocări de management

Zelenski a lansat cea mai mare reorganizare militară a Ucrainei din ultimii ani, pe măsură ce forțele ucrainene intensifică atacurile de lungă distanță asupra sectorului petrolier al Rusiei și asupra logisticii sale de pe câmpul de luptă, afectând efortul de război al Moscovei.

Avansul Rusiei a încetinit în acest an, deși trupele sale continuă să avanseze în zone strategice, precum „centura de fortărețe” din estul Ucrainei, un coridor defensiv format din patru orașe importante din regiunea Donețk.

Atacurile intensificate cu rachete balistice rusești devastează, de asemenea, orașele ucrainene, inclusiv Kievul, situație agravată de lipsa sistemelor de apărare aeriană de concepție americană de care dispune Ucraina.

Zelenski a numit un ministru al apărării interimar, dar rămâne neclar dacă Fedorov se va întoarce în guvern. Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost lăudat pentru eforturile sale de a reduce birocrația, de a curăța procesul de achiziții publice și de a urmări o strategie bazată pe date pentru epuizarea forțelor ruse.

Mîkola Bielieskov, de la Institutul Național de Studii Strategice din Kiev, a afirmat că Drapatyi trebuie să gestioneze un front extins într-un moment în care atribuțiile dintre Statul Major General și Ministerul Apărării nu sunt încă „pe deplin delimitate”.

El a adăugat însă că numirea reprezintă „un pas bun pentru a calma protestele” și o șansă de a continua reformele.

„Este respectat de soldați și este pregătit pentru dialog cu alți actori importanți din Ucraina”, a spus Bielieskov, care este și analist principal la ONG-ul ucrainean Come Back Alive.

Într-o declarație făcută miercuri, Drapatîi a afirmat că Zelenski a însărcinat forțele armate să intensifice acțiunile ofensive și să-și dezvolte capacitățile tehnologice.

Reputație de integritate

Armata ucraineană rămâne afectată de rapoarte regulate privind abuzuri, corupție și gestionare defectuoasă, atât în procesul de recrutare, cât și la toate nivelurile ierarhice.

Numai în ultimele săptămâni, au izbucnit scandaluri legate de decese survenite în afara luptelor într-un regiment de asalt de renume, precum și de un comandant de brigadă implicat în presupusa răpire și ucidere a doi civili.

Incidentele în care sunt implicați ofițerii responsabili cu recrutarea, considerați că îi adună cu forța pe bărbații apți de luptă, rămân ⁠un fenomen obișnuit. Unii analiști militari și politici indică demisia lui Drapatyi de anul trecut din funcția de șef al forțelor terestre, după o serie de atacuri rusești mortale asupra bazelor de instrucție, ca un semn al disponibilității sale de a-și asuma responsabilitatea.

Într-o postare publică după demisie, el a declarat că a încercat să elimine cultura de comandă de tip sovietic, caracterizată de „o atmosferă de teamă și o lipsă de inițiativă”, precum și de „abuzuri sistemice”.

Serghei Pritula, un important promotor al campaniilor de strângere de fonduri pentru armată, a lăudat integritatea noului general de vârf, dar a avertizat cu privire la „așteptările exagerate” legate de mandatul său.

„Este clar că Mîhailo Drapatîi are propria sa viziune asupra proceselor, dispune de o echipă și, mai ales, se bucură de respectul necondiționat al armatei”, a scris el pe Facebook. „Însă problema mobilizării nu va fi rezolvată prin o simplă mișcare a baghetei magice. Situația de pe front nu se va stabiliza automat doar pentru că a apărut Drapatîi.”

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Editor : C.A.

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