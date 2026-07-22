Live TV

Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York

Data publicării:
Zohran Mamdani
Zohran Mamdani. Foto: REUTERS
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, a declarat marţi că administraţia sa nu are capacitatea juridică de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, aşa cum intenţiona, şi a cerut autorităţilor federale americane să acţioneze, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Primarul democrat a declarat că poartă discuţii despre posibilitatea legală de a pune în executare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) împotriva liderului israelian, în cazul în care acesta se va prezenta la Adunarea Generală a ONU în septembrie.

„Administraţia mea a examinat toate căile disponibile” şi „este clar că nu avem autoritatea legală independentă necesară pentru a pune în executare acest mandat”, a declarat Mamdani într-un scurt mesaj video postat pe reţelele sociale.

„Totuşi, administraţia federală are această autoritate, şi îi cer să se alăture CPI în punerea în executare a acestui mandat”, a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că prim-ministrul israelian, aliatul său în războiul împotriva Iranului, nu va fi arestat în Statele Unite, ca răspuns la remarcile lui Mamdani, pe care republicanul îl critică vocal.

Curtea Penală Internaţională (CPI), cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare în 2024 pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în Fâşia Gaza în timpul ofensivei israeliene lansate ca represalii la atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

„Oricine, cu ochii, inima, conştiinţa, ar trebui să recunoască ravagiile pe care el (Benjamin Netanyahu) le-a provocat şi să înţeleagă faptul că trebuie să se prezinte în faţa unei instanţe”, a adăugat primarul în videoul său, reiterând remarcile publicate sâmbătă în The New York Times, care au fost condamnate de biroul prim-ministrului israelian.

„Împărtăşesc opinia CPI că Benjamin Netanyahu ar trebui arestat şi judecat pentru crimele sale, aşa cum aş face pentru orice altă persoană pusă sub acuzare de CPI”, a subliniat el.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
nicusor dan
3
Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea...
rus mort
4
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
5
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Digi Sport
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cladire distrusa de bombardamente in iran
SUA au lansat o nouă serie de atacuri în Iran. Apărarea antiaeriană a fost activată la Teheran
Donald Trump dancing at the No Tax On Tips roundtable at the AC Hotel Las Vegas
Iranul, testul major al lui Donald Trump: promisiunea de a evita un „război fără sfârșit”, tot mai greu de respectat
profimedia-1113637311
Trump anunță noua țintă de pe teritoriul Iranului: Muntele Târnăcopului, care adăpostește un complex nuclear. „Vom ataca foarte curând”
Trump Welcomes President Aoun of Lebanon
Israelul este „în proces” de retragere din Liban. Donald Trump: „Sunt dispus să discut cu Hezbollah”
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
UE pregătește o amendă de un miliard de euro pentru Google. Măsura riscă să tensioneze relațiile cu administrația Trump (presă)
Recomandările redacţiei
EU Summit
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap...
foto furtuna
Cod portocaliu de furtună în București. Avertizări nowcasting pentru...
Russia Ukraine War
Cine este Mîhailo Drapatîi, noul comandant-şef al Armatei ucrainene
Alimente bogate în proteine. Foto Getty Images
De ce costă tot mai mult alimentele sănătoase în Europa. Ce arată un...
Ultimele știri
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Admiterea la liceu 2026: Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere după repartizarea computerizată
Explozie urmată de incendiu la o hală a unei fabrici de lemn din Braşov. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au fost împreună 35 de ani și au murit în aceeași zi, după ce un copac s-a prăbușit peste mașina lor: „Erau...
Cancan
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Fanatik.ro
Ilie Năstase, declarație fără precedent despre unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni: ”Sunt îndrăgostit”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Dacă nu, la revedere!”
Adevărul
Atacul din Marea Neagră, între tăcere oficială și speculații: „Ne aflăm într-un imperiu al incertitudinilor”
Playtech
Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este...
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
Pro FM
„Cât au crescut, sunt adorabili!” Imagini rare cu copiii lui Enrique Iglesias în tricourile Spaniei după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Unde se află lacul unicat în România, care își schimbă mereu culoarea. Atracții neobișnuite în micile orașe...
Newsweek
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Andreea Ibacka rupe tăcerea după divorțul de Cabral. „Rănile se vindecă alături de ai mei”