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Video Directorul general al TAROM a fost revocată din funcție. Motivele care au stat la baza deciziei (Surse)

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TAROM. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Conducerea executivă a TAROM a fost revocată, potrivit surselor Digi24. Mai precis, este vorba de directorul general Bogdan Costaș. Decizia a fost luată, printre altele, din cauza unor neînțelegeri legate de bugetul companiei, dar și pentru că reprezentanții conducerii companiei ar fi cerut dublarea salariului. TAROM nu a furnizat încă un punct de vedere oficial. 

Decizia de revocare a conducerii executive a TAROM vine pe fondul unui conflict mai vechi, cu fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, dar există și alte motive care au cântărit, transmite Digi24.

Unul dintre reproșuri este legat de faptul că nu au fost înaintate modificările necesare pentru bugetul TAROM, ceea ce a dus la blocarea procesului de aprobare a acestuia.

În plus, nu ar fi fost identificate de către conducere soluții pentru problemele curente cu care se confruntă compania. 

Alte reproșuri țin de cererea conducerii executive a TAROM de a primi salarii dublate, de până la 65.000 de lei brut, și de amenințarea că nu vor semna documente fără aprobarea acestor majorări salariale.

Din conducerea executivă a TAROM fac parte Bogdan Costaș (director general) și Dorian Farkas (director financiar). 

TAROM nu a furnizat un punct de vedere până în acest moment.

Editor : M.G.

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