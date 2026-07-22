În contextul în care Secția ATI Neonatală a Spitalului „Marie Curie” a rămas fără opt asistenți – situație care a dus la suspendarea a cinci paturi – și pe fondul declarației ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila, privind memorandumul pentru deblocarea angajărilor, ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a afirmat că va aviza „pe loc” documentul care vizează „situația de criză” cu care se confruntă unitatea spitalicească. Totodată, ministrul interimar al Finanțelor a precizat, la Digi24, că un memorandum aflat în analiză vizează 7.800 de posturi, „cu un impact bugetar important pe care nu îl avem cuprins în bugetul acestui an”.

„În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la «Marie Curie», pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc. În schimb, memorandumul care este în analiză, este un memorandum care vizează 7.800 de posturi, cu un impact bugetar important pe care nu îl avem cuprins în bugetul acestui an și necesită o analiză mult mai aprofundată, mult mai aprofundată pe toate zonele. Distribuția acestor posturi și, bineînțeles, în urma acestui filtru, văzut care este impactul. Trebuie să despărțim o situație de criză imediată, importantă, de situația generală. Și cred că domnul ministru al Sănătății are în vedere aceste lucruri, pentru că le-am discutat deja. Deci, în ipoteza în care transmite acest memorandum astăzi, putem să-l aprobăm mâine în ședința de guvern pentru «Marie Curie», fără nicio problemă”, a explicat Nazare, referitor la memorandumul de deblocare a posturilor.

Ministrul interimar de Finanțe a calificat drept „foarte importantă” ședința de guvern de joi, 23 iulie: „Bineînțeles, sigur, și celelalte cu prioritate, trecute prin filtrele de urgență ale Ministerului Sănătății, le vom discuta astfel încât să găsim soluții și pentru restul”.

„De aceea, ședința de guvern de mâine este foarte importantă. Noi așteptăm acest memorandum și-l avizăm pe loc”.

Întrebat dacă prim-ministrul este de acord cu aprobarea celor 22 de posturi pentru unitatea spitalicească, acesta a afirmat: „Eu sunt convins că și premierul este de acord, numai că memorandum n-a fost făcut pentru zona de criză, a fost făcut calup pentru cele 7.800.

Dacă memorandumul cuprinde aceste posturi de care e absolută nevoie și e clar justificat de ce este nevoie, noi avizăm imediat, astfel încât să intre mâine în ședința de guvern”.

Numărul asistenților medicali care părăsesc Secția ATI Neonatală a Spitalului „Marie Curie” a ajuns la opt. Din cauza lipsei de personal, conducerea spitalului a cerut suspendarea a cinci paturi. Șeful secției, Cătălin Cârstoveanu, a declarat că „lucrurile sunt de la sine înțeles foarte complicate” și a avertizat că unitatea nu mai poate prelua toți copiii aflați în stare gravă: „Avem cereri cu pacienți foarte critici. Pe unii îi luăm, pe unii nu putem să-i luăm, iar cei cu probleme grave mor pe liste”.

Întrebat despre situația de la Spitalul „Marie Curie”, unde Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea Secției ATI Neonatală cu cinci paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce opt asistenți au anunțat că pleacă, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a afirmat că a promovat memorandumul privind deblocarea posturilor. „«Marie Curie» este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație. Puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la «Marie Curie» în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedura de angajare”, a declarat el.

Citește și:

Declarația lui Cseke Attila, după întrevederea cu sindicaliştii din Sănătate „Se caută soluții ca veniturile personalului să nu scadă”

Criză la secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie”, unde s-a cerut renunțarea la unele paturi. „Nu putem risca viața pacienților”

Editor : A.M.G.