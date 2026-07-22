În plină campanie pentru alegerile parlamentare din octombrie 2026, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se află în centrul criticilor după ce a publicat un videoclip controversat, generat de inteligenţa artificială, cu rivalul său politic, Gadi Eisenkot, relatează The New York Times. Videoclipul în cauză îl înfăţişează pe liderul partidului de opoziţie Yashar, Gadi Eisenkot, alături de un tânăr care seamănă foarte mult cu fiul său, Gal Eisenkot, decedat în 2023 în timpul unei operaţiuni de salvare a ostaticilor israelieni din Gaza, la câteva zile după încheierea primului armistiţiu cu Hamas.

În videoclip, Gadi Eisenkot aleargă pe un câmp, cu braţele întinse spre acel tânăr care seamănă cu fiul său, purtând un tricou pe care scrie „unitatea Israelului”. O muzică emoţionantă îi însoţeşte în timp ce aleargă unul spre celălalt, dar când ajunge lângă tânăr, Gadi Eisenkot îl depăşeşte în fugă şi se aruncă în braţele lui Mansour Abbas, deputat arab israelian, lider al Listei Arabe Unite din Knesset. Videoclipul se încheie cu o concluzie care apare scrisă: „Eisenkot nu poate forma un guvern fără Yair Golan (n.r. fost general al armatei israeliene şi lider al partidului de opoziţie Democraţii) şi partidele arabe”.

גדי , זה לא ישר pic.twitter.com/awy47dINmq

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 20, 2026

Mansour Abbas a declarat pentru cotidianul israelian Haaretz că este vorba de o „încercare de a exploata sentimentele naţionaliste şi de a semăna discordie între diferitele comunităţi şi sectoare” ale societăţii. „Vrem să fim în slujba tuturor israelienilor, atât evrei, cât şi arabi, şi să le rezolvăm problemele. Likudul, sau Netanyahu, recurge mereu la această strategie de delegitimare: împotriva lui Mansour Abbas, împotriva lui Yair Golan şi, acum, şi împotriva lui Eisenkot”, a adăugat el.

Au fost formulate numeroase alte critici la adresa lui Benjamin Netanyahu, din cauza asemănării tânărului din videoclip cu fiul decedat al lui Gadi Eisenkot.

Naama Lazimi, membră a Knessetului, a declarat că „acest videoclip oferă o nouă perspectivă asupra caracterului putred şi răuvoitor al lui Netanyahu”.

Einav Zangauker, mama unui ostatic eliberat din Gaza şi activistă de frunte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, a criticat vehement videoclipul în paginile ziarului Haaretz: „Asta nu este politică. Nu este o rivalitate legitimă între doi candidaţi la funcţia de prim-ministru. Este o încălcare a demnităţii unui tată îndoliat. Este culmea meschinăriei”, a spus ea.

Potrivit Haaretz, în ultimele sondaje, partidul Yashar al lui Gadi Eisenkot ar ocupa primul loc la alegerile parlamentare cu 24 de mandate, iar blocul de opoziţie ar deţine 69 de mandate, faţă de 51 pentru coaliţia condusă de Netanyahu. Cu toate acestea, partidele evreieşti de opoziţie nu pot încă forma o majoritate fără sprijinul partidelor arabe. Un sondaj recent, publicat luna trecută de Institutul pentru Libertate şi Responsabilitate al Universităţii Reichman, a arătat că majoritatea alegătorilor care susţin actualele partide de opoziţie s-au declarat în favoarea formării unui guvern împreună cu partidele arabe în cadrul diverselor configuraţii de coaliţie, în timp ce o majoritate covârşitoare a susţinătorilor blocului prim-ministrului Benjamin Netanyahu se opune categoric acestei idei.

Anul trecut, Gadi Eisenkot a declarat că fiul său, precum şi alţi soldaţi, au plătit cu viaţa pentru „laşitatea şi ezitările politice ale guvernului Netanyahu, precum şi pentru considerentele politice şi ideologice ale celor care doresc să revină la colonizarea Fâşiei Gaza şi să vadă împlinite mari visuri şi un miracol, în totală contradicţie cu obiectivele războiului”.

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Editor : C.A.