Video Volodimir Zelenski acuză Rusia că-și foloseşte „flota din umbră” pentru a destabiliza Europa: „Lansează drone de pe tancuri petroliere”

Data actualizării: Data publicării:
drone Shahed produse într-o fabrică din Rusia
Numărul atacurilor cu drone rusești a crescut dramatic anul acesta. Pe data de 9 iulie, Rusia a lansat 728 de drone asupra Ucrainei, precum și mai multe rachete Iskander și Kinjal. Foto: Profimedia Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să destabilizeze Europa prin utilizare de drone pentru sabotaj şi perturbare, informează miercuri The Guardian.

În mesajul său video de marţi seara, Zelenski a spus că Moscova îşi foloseşte aşa-numita „flotă din umbră” nu doar pentru a finanţa războiul prin transport de petrol cu tancuri petroliere, ci şi pentru sabotaj şi diverse eforturi de a submina stabilitatea pe întreg continentul european.

„Recentele lansări de drone de pe tancuri petroliere constituie un astfel de exemplu”, a subliniat Zelenski, citând informaţii ale serviciilor secrete ucrainene.

Informaţiile oficiale cu privire la originile dronelor recent reperate în mai multe ţări europene, printre care Danemarca şi Germania, nu au fost deocamdată confirmate. Rusia a negat orice implicare.

Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului Federal de Securitate al Rusiei, a sugerat că forţele ucrainene folosesc chiar ele astfel de drone pentru a provoca şi a atrage Europa într-un război contra Rusiei. Ucraina produce şi ea drone cu rază lungă de acţiune.

„Împărtăşim informaţiile pe care le avem cu partenerii noştri şi este crucial ca ei să facă paşi tangibili ca răspuns la acţiunile Rusiei”, a declarat liderul ucrainean, adăugând că vor exista pe viitor alte reuniuni şi negocieri, atât publice, cât şi în spatele uşilor închise. El nu a oferit mai multe detalii.

„Ruşii trebuie să ştie că niciuna dintre acţiunile lor distructive - toate lucrurile josnice pe care ei le fac - nu va rămâne fără un răspuns din partea lumii”, a mai subliniat Zelenski.

Ucraina se apără în faţa agresiunii declanşate împotriva sa de Rusia de peste trei ani şi jumătate, ajutată de o susţinere militară occidentală. 

Editor : C.A.

