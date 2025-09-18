Un polonez care a împușcat un român într-un mall, crezând că e ucrainean, a fost pus sub acuzare la Wroclaw

Un polonez, identificat de presa locală drept Michał F., este pus sub acuzare la Wroclaw, pentru că a împușcat și bătut un român, identificat drept „Vasile”, într-un mall din oraș, crezând că are de-a face cu un ucrainean. Incidentul șocant s-a petrecut în martie, pe numele polonezului fiind emis acum actul de acuzare și acesta urmând să fie audiat la 24 septembrie, potrivit ediției locale de Wroclaw a Gazetei Wyborcza.

Michał F. a scos o pușcă cu aer comprimat și, strigând că îi urăște pe ucraineni, a început să tragă în Vasile, lovindu-l direct în ochi. De ce a tras într-un cetățean român în timp ce striga despre ucraineni? Se pare că din greșeală.

Riscă până la 20 de ani de închisoare

Împușcăturile au avut loc la centrul comercial Wroclavia din Wrocław, la 15 martie 2025. În ultimele zile, parchetul a trimis acuzarea în acest caz la tribunal. Michał F. va fi acuzat de vătămare corporală gravă asupra bărbatului atacat. El riscă până la 20 de ani de închisoare.

Vasile a fost rănit în timpul împușcăturilor. De la acel incident șocant, bărbatul se află sub îngrijire medicală constantă. Conform concluziilor Procuraturii, Michał F., în vârstă de 32 de ani, a scos un pistol când l-a văzut pe Vasile și a tras mai multe focuri în direcția lui, țintind spre capul său. L-a lovit de două ori. Victima a fost împușcată în globul ocular. Al doilea glonț l-a lovit în frunte.

Atacatorul avea asupra sa un pistol cu aer comprimat Glock 17 V, calibru 43. Această armă este teoretic sigură. Nu este necesară nicio licență pentru a o deține. Astfel de pistoale sunt vândute pentru a fi utilizate cu alice și gloanțe de cauciuc.

Când Michał a terminat de tras, a sărit pe Vasile și a început să-l bată și să-l lovească cu picioarele. A strigat că el, Michał, urăște ucrainenii și că bărbatul atacat nu ar trebui să locuiască în Polonia și ar trebui să se întoarcă în Ucraina.

„Inculpatul credea că victima era ucrainean”, explică Karolina Stocka-Mycek, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Districtual din Wrocław.

Michał F. a fost arestat la scurt timp după incident. El se află în custodie și în prezent. Inculpatul nu are antecedente penale. Este instructor de fitness șomer. În timpul interogatoriului, el a declarat că își câștigă existența vânzând diverse articole pe internet. Ar putea aparține vreunei organizații radicale anti-ucrainene? „Nimic de acest gen nu a fost stabilit în timpul anchetei”, a răspuns purtătorul de cuvânt al Parchetului.

Concluziile anchetei arată că un cetățean calm, fără antecedente penale, care nu era implicat politic, se plimba printr-un centru comercial și, când a văzut o persoană pe care a asociat-o cu un ucrainean, a scos un pistol și a început să tragă. Direct în cap.

În timpul anchetei, Michał F. a recunoscut că a provocat răni grave victimei. Cu toate acestea, el a susținut că incidentul „nu a avut caracter rasist”. Actul de acuzare a fost trimis la Tribunalul Regional din Wrocław. Prima audiere este programată pentru 24 septembrie.

Editor : M.C