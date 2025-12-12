Live TV

Ursula von der Leyen ripostează. Mesajul transmis lui Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană”

Ursula von der Leyen, președnta CE.
Ursula von der Leyen, președnta CE. Foto: Profimedia Images
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democraţia europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce preşedintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei, scrie POLITICO, preluat de News.ro.

„Nu noi decidem cine va fi liderul unei ţări în ceea ce priveşte alegerile, ci poporul acelei ţări... Aceasta este suveranitatea alegătorilor şi ei trebuie protejată”, a declarat preşedinta Comisiei Europene într-un interviu acordat la gala POLITICO 28 de la Bruxelles. „Nimeni altcineva nu ar trebui să se amestece, fără niciun dubiu”, a adăugat şefa Comisiei Europene, răspunzând la o întrebare despre Strategia de securitate naţională a SUA (NSS), publicată săptămâna trecută şi care a provocat agitaţie în Europa.

NSS și opinia despre Europa

Strategia susţine că Europa se confruntă cu „dispariţia civilizaţiei” în următorii 20 de ani, o naraţiune care a avut ecou în rândul liderilor de extremă dreapta din Europa, inclusiv al prim-ministrului Ungariei Viktor Orbán, precum şi în Rusia. Documentul critică, de asemenea, eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta, calificând astfel de măsuri drept cenzură politică, şi vorbeşte despre „cultivarea rezistenţei faţă de traiectoria actuală a Europei în cadrul naţiunilor europene”.

Von der Leyen a afirmat că acesta este unul dintre motivele pentru care UE a propus iniţiativa Scutul Democraţiei, menită să intensifice lupta împotriva interferenţelor străine online, inclusiv în alegeri.

„Europa trebuie să se concentreze asupra ei înseși”

Preşedinta Comisiei a subliniat că a avut întotdeauna „o relaţie de lucru foarte bună” cu preşedinţii SUA şi că „acest lucru este valabil şi astăzi”. Cu toate acestea, ea a subliniat că Europa ar trebui să se concentreze asupra ei înseşi, mai degrabă decât să facă comparaţii cu alţii.

„Din adâncul inimii, eu sunt o transatlantică convinsă. Dar ce este foarte important? Important este că suntem mândri că suntem Uniunea Europeană, că ne uităm la puterea noastră şi că facem faţă provocărilor cu care ne confruntăm”, a spus ea.

„Desigur, relaţia noastră cu Statele Unite s-a schimbat. De ce? Pentru că noi ne schimbăm. Şi este foarte important să ţinem minte: care este poziţia noastră? Care este puterea noastră? Să lucrăm la acestea. Să fim mândri de asta. Să luptăm pentru o Europă unită. Aceasta este sarcina noastră... să ne uităm la noi înşine şi să fim mândri de noi înşine”, a declarat von der Leyen, în aplauzele mulţimii.

Trump vede Europa ca pe un „grup de țări în declin”

Preşedintele SUA a denunţat Europa ca fiind un grup de ţări „în declin”, condus de oameni „slabi”, într-un interviu difuzat marţi de POLITICO. „Cred că sunt slabi”, a spus Trump, referindu-se la preşedinţii şi prim-miniştrii continentului, adăugând: „Cred că nu ştiu ce să facă. Europa nu ştie ce să facă”.

Joi, POLITICO l-a numit pe Trump cea mai puternică persoană care influenţează politica europeană, plasându-l în fruntea listei sale anuale P28. Lista evidenţiază persoanele care se preconizează că vor avea cea mai mare influenţă asupra direcţiei politice a Europei în anul următor, pe baza informaţiilor furnizate de redacţia POLITICO şi de persoanele influente cu care jurnaliştii POLITICO au discutat.

