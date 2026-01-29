Președintele american Donald Trump a luat în derâdere apărarea Groenlandei și a vorbit cu dispreț de cele „două sănii cu câini” asigurate de guvernul danez. Adevărul este că dincolo de obsesiile lui Trump, echipajele canine din faimoasa patrulă Sirius nu sunt deloc o glumă. Această unitate de elită a Marinei Daneze acționează în condiții extreme, în care nu mulți ar rezista. O mare parte din activitatea patrulelor este clasificată ca secret de stat și nu poate fi divulgată.

Supravegherea întinderilor înghețate din nordul și estul Groenlandei în timpul iernii, dincolo de tehnologia militară ca radare și senzori, se bazează pe 6 echipaje de câte 2 oameni și 10 câini. Acestea au salvat nave de croazieră și au împiedicat o expediție rusă să intre în parcul național din nord-estul Groenlandei fără permisele necesare.

Între ianuarie și iunie, când soarele reapare la orizont după două luni de noapte, echipajele și câinii lor pleacă pentru patru-cinci luni, la temperaturi care pot coborî până la -40 °C, fără să întâlnească uneori niciun suflet de om.

Militarii schiază alături de câini, aproximativ 30 de kilometri pe zi. Câinii trag o sanie de 500 de kilograme încărcată cu corturi special concepute pentru condiții climatice extreme, provizii, combustibil și alte materiale necesare pentru a ajunge la un depozit de aprovizionare.

Aproximativ 50 de depozite sunt răspândite în regiune, situate în general la 7-10 zile de mers unul de celălalt. Patrulele folosesc o sanie trasă de câini în locul unui snowmobil pentru că săniile și câinii sunt rezistenți.

„Putem opera foarte mult timp pe distanțe enorme în medii extrem de izolate”, a explicat un fost membru al patrulei pentru jurnaliștii de la France Presse.

El spune că iarna totul este alb și este esențial să te deplasezi la sol pentru a putea vedea, simți și percepe dacă au fost alte persoane în zonă, deși nu ar fi trebuit să fie acolo.

