Documentarul „Melania” a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, cu doar o zi înainte de lansare. Motivul invocat

Principalele cinematografe din Africa de Sud au retras de la difuzare un documentar despre actuala primă doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu doar o zi înainte de lansare, după ce distribuitorul filmului a invocat "climatul actual", a raportat presa locală, citată de AFP și Agerpres.

Compania media News24 a raportat miercuri că distribuitorul sud-african Filmfinity a retras brusc acest documentar din programul cinematografelor din ţară.

Joi, cu o zi înaintea lansării sale internaţionale, care este programată pe 30 ianuarie, documentarul "Melania" nu se mai află în programele afişate pe site-urile cinematografelor Nu Metro şi Ster Kinekor, principalele două lanţuri de cinematografe din Africa de Sud.

"Ţinând cont de climatul actual, filmul nu va mai fi lansat în sălile din teritoriu", a declarat Thobashan Govindarajulu, directorul de marketing al distribuitorului Filmfinity, pentru New24.

El nu a precizat la ce fel de "climat" se referea, iar jurnaliştii de la AFP nu au putut deocamdată să contacteze un reprezentant al companiei pentru a obţine precizări suplimentare.

Guvernul sud-african întreţine relaţii tensionate cu administraţia preşedintelui Donald Trump, care a criticat poziţia oficialilor de la Pretoria asupra mai multor chestiuni de politică internă şi internaţională.

În plus faţă de o pretinsă "persecutare" a afrikanerilor - descendenţii primilor colonişti europeni în Africa de Sud -, administraţia americană i-a reproşat de mai multe ori guvernului de la Pretoria legăturile acestuia cu Moscova şi plângerea sa pentru "genocid" depusă la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), ce vizează Israelul din cauza războiului din Fâşia Gaza.

Editor : A.P.