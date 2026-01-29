Live TV

Documentarul „Melania” a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, cu doar o zi înainte de lansare. Motivul invocat

Data publicării:
Melania Trump
Melania Trump, scenă din documentar. Foto: Profimedia

Principalele cinematografe din Africa de Sud au retras de la difuzare un documentar despre actuala primă doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu doar o zi înainte de lansare, după ce distribuitorul filmului a invocat "climatul actual", a raportat presa locală, citată de AFP și Agerpres.

Compania media News24 a raportat miercuri că distribuitorul sud-african Filmfinity a retras brusc acest documentar din programul cinematografelor din ţară.

Joi, cu o zi înaintea lansării sale internaţionale, care este programată pe 30 ianuarie, documentarul "Melania" nu se mai află în programele afişate pe site-urile cinematografelor Nu Metro şi Ster Kinekor, principalele două lanţuri de cinematografe din Africa de Sud.

"Ţinând cont de climatul actual, filmul nu va mai fi lansat în sălile din teritoriu", a declarat Thobashan Govindarajulu, directorul de marketing al distribuitorului Filmfinity, pentru New24.

El nu a precizat la ce fel de "climat" se referea, iar jurnaliştii de la AFP nu au putut deocamdată să contacteze un reprezentant al companiei pentru a obţine precizări suplimentare.

Guvernul sud-african întreţine relaţii tensionate cu administraţia preşedintelui Donald Trump, care a criticat poziţia oficialilor de la Pretoria asupra mai multor chestiuni de politică internă şi internaţională.

În plus faţă de o pretinsă "persecutare" a afrikanerilor - descendenţii primilor colonişti europeni în Africa de Sud -, administraţia americană i-a reproşat de mai multe ori guvernului de la Pretoria legăturile acestuia cu Moscova şi plângerea sa pentru "genocid" depusă la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), ce vizează Israelul din cauza războiului din Fâşia Gaza.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
2
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Melania Trump
Nelansat încă, documentarul „Melania” se îndreaptă oficial spre un dezastru la box office. Bilete nevândute, premiere anulate
Tanzania: Hadzabe tribe in Lake Eyasi
Cea mai veche dovadă a armelor otrăvite: săgeți vechi de 60.000 de ani. Unde au fost descoperite
Cheburashka 2 Family Comedy Premieres In Moscow
Filmul de animație care a stârnit furia războinicilor culturali ai Kremlinului: „Trebuie să-i eliminăm cumva pe acești oameni”
Stellan Skarsgård
Actor suedez, care a jucat în zeci de filme americane, favorit la Oscar: „Trump este un omuleț care care suferă de megalomanie”
locuri teatru sala de spectacole cinema
Cât au crescut prețurile la biletele de teatru și film, în România, în ultima vreme. Cu cât este mai scumpă o carte
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-01-29 190601
Ancheta în cazul accidentului din Timiș soldat cu 7 morți se...
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul...
hnshjns
Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost arestați preventiv...
Patrula Sirius
Ce sunt, de fapt, cele „două sănii cu câini” din Groenlanda...
Ultimele știri
Dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului, aprobată de CGMB. Ce amenajări prevede proiectul
Ce a obținut Keir Starmer de la Xi Jinping după întâlnirea de la Beijing
Trupurile celor șapte cetățeni greci morți în accidentul din Timiș au fost repatriate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Fanatik.ro
Doctorul Cristian Andrei a făcut un milion de lei în șase ani, cu institutul unde și-ar fi agresat pacientele...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Alibec în SuperLiga: „Îl las gratis dacă se înțeleg”. Exclusiv
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN