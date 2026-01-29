Live TV

Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul unui atac american: Am pregătit 1.000 de drone

Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Statele Unite și Iranul, în conflict. Foto. Profimedia

Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a anunţat joi că a dotat regimentele de luptă cu 1.000 de drone şi se declară pregătit pentru un „răspuns zdrobitor” dat oricărei ameninţări externe. Declarația vine după amenințările lui Donald Trump cu un atac asupra Iranului. Și preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat cu privire la consecinţele pentru militarii americani într-un astfel de scenariu.

ACTUALIZARE După declaraţiile şefului diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, care a afirmat că forţele armate au „degetul pe trăgaci”, şeful armatei Amir Hatami a anunţat că a dotat regimentele de luptă cu 1000 de drone, relatează AFP.

În faţa „ameninţărilor cu care ne confruntăm”, armata are „prioritatea de a-şi consolida avantajele strategice în vederea unei riposte rapide şi zdrobitoare la orice invazie şi atac”, a declarat generalul, citat de televiziunea de stat. Iranul a ameninţat în special că va bloca strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere cheie pentru transportul mondial de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Cotidianul Kayhan, apropiat de putere, afirmă joi într-un editorial că „închiderea strâmtorii este dreptul Republicii Islamice Iran”.

„Dacă inamicul scoate sabia, nu îl vom întâmpina cu un zâmbet diplomatic”, adaugă ziarul.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, l-a avertizat joi pe preşedintele american Donald Trump cu privire la consecinţele pentru militarii americani din regiune dacă Washingtonul decide să atace Iranul, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

„Poate că (preşedintele) Trump poate începe un război, dar nu are control asupra (modului în care se termină)”, a declarat joi Ghalibaf pentru postul de televiziune american CNN.

Mii de militari americani staţionaţi la câteva mii de kilometri de casă ar avea cu siguranţă de suferit, a adăugat el.

Secretarul de stat american Marco Rubio a ameninţat miercuri Iranul cu un atac militar dacă conducerea de la Teheran plănuieşte atacuri asupra instalaţiilor militare americane.

În timpul unei audieri în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului, Rubio a declarat că între 30.000 şi 40.000 de militari americani sunt staţionaţi la opt sau nouă baze din regiunea Golfului, toate fiind în raza de acţiune a mii de drone şi rachete balistice cu rază scurtă de acţiune iraniene.

El a justificat această comasare de trupe prin protejarea aliaţilor, precum Israelul, de potenţialele atacuri iraniene.

Nu există nicio confirmare independentă a acestor cifre, dar estimări similare au fost citate în rapoarte anterioare ale Pentagonului.

Administraţia americană a ameninţat în repetate rânduri cu o intervenţie militară în Iran din cauza programului său nuclear şi a reprimării violente a protestelor în masă declanşate la începutul acestui an.

Trump a declarat miercuri că o „altă” flotă militară americană este în drum spre Iran. Nu a fost imediat clar dacă Trump s-a referit la portavionul USS Abraham Lincoln şi la navele de război care îl însoţesc, sosite deja luni în Orientul Mijlociu, sau la
alte forţe militare americane.

SUA şi Israelul au atacat instalaţii nucleare iraniene în iunie anul trecut.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

