Ce a obținut Keir Starmer de la Xi Jinping după întâlnirea de la Beijing

După o întâlnire îndelungată cu președintele chinez Xi Jinping, la Beijing, premierul britanic Keir Starmer spune că a obținut „progrese reale” privind tarifele comerciale și regimul de vize, într-un moment-cheie pentru relațiile dintre Londra și Beijing.

Starmer a descris întrevederea de o oră și 20 de minute cu Xi drept „o sesiune foarte bună și productivă, cu rezultate reale și concrete, care a consolidat semnificativ relația”, scrie POLITICO.

„Am făcut progrese foarte bune în privința tarifelor pentru whisky, a călătoriilor fără viză în China și a schimbului de informații”, a declarat presei premierul britanic.

Vestea va fi bine primită de exportatorii de whisky scoțian, care au fost afectați de tarifele de bază de 10% impuse de președintele american Donald Trump pentru bunurile importate din Regatul Unit. În prezent, exporturile de whisky scoțian sunt supuse unor taxe de 10% în China, după ce această țară și-a dublat tarifele de import pentru coniac și whisky în februarie 2025, eliminând cota provizorie de 5%.

Exporturile către China au scăzut cu 31% anul trecut, coborând de pe locul cinci pe locul zece în topul piețelor de export ale Marii Britanii. „Am convenit că, în privința tarifelor pentru whisky, analizăm modul în care acestea pot fi reduse și care va fi calendarul”, a spus Starmer.

Cele două părți au înregistrat, de asemenea, progrese în ceea ce privește călătoriile fără viză în China pentru șederi scurte, care ar permite cetățenilor britanici să viziteze țara pentru turism, conferințe de afaceri, vizite de familie și schimburi de scurtă durată, fără a avea nevoie de viză.

Marea Britanie nu se numără în prezent printre țările europene care beneficiază de acces fără viză în China, listă care include Franța, Germania, Italia, Spania și Elveția. Starmer a spus că cele două părți analizează acum „până unde, în ce măsură și când ar putea începe acest lucru”.

Ce a transmis presa de stat de la Beijing după întâlnire

China a publicat propria versiune a întâlnirii prin agenția de presă de stat Xinhua, menționând extinderea cooperării în domenii precum „educația, sănătatea, finanțele și serviciile” și desfășurarea de cercetări comune și transformări industriale în sectoare precum inteligența artificială, bioscience, energia nouă și tehnologiile cu emisii reduse de carbon, pentru a obține „dezvoltare și prosperitate comune”.

Comunicatul chinez a precizat că ambele părți ar trebui „să consolideze schimburile între oameni și să faciliteze în continuare mobilitatea personalului”, adăugând că China „este dispusă să ia în considerare în mod activ implementarea intrării unilaterale fără viză pentru Regatul Unit”.

Starmer și premierul chinez Li Qiang urmează să semneze memorandumuri de înțelegere privind cooperarea în mai multe domenii, în cadrul unei ceremonii programate joi dimineață, ora Regatului Unit.

De asemenea, Starmer și Li vor semna un acord privind securitatea frontierelor, menit să obțină sprijinul Beijingului pentru a bloca furnizarea de motoare pentru ambarcațiuni și echipamente folosite de grupările infracționale pentru a facilita traversările ilegale ale Canalului Mânecii.

Citește și „Era glaciară” cu Beijingul s-a încheiat. Keir Starmer, primul premier britanic care face o vizită în China în opt ani

Editor : M.I.